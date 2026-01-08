СБУ викрила агентку ГРУ в Одесі, яка наводила удари

Затримана зрадниця. Фото: Служба безпеки України

В Одесі викрили ще одну агентку російської воєнної розвідки. Жінка передавала ворогу координати для повітряних атак по місту та виправдовувала злочини Росії у соцмережах. Серед цілей, які вона відстежувала, були й підрозділи української спецслужби. Агентку викрили та затримали під час збору нових даних.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Коригування ударів

За даними СБУ затримана працювала на воєнну розвідку РФ, відому як ГРУ. Вона коригувала обстріли Одеси та збирала інформацію про об’єкти, які могли використовувати українські оборонці на південному напрямку. Слідство встановило, що агенткою виявилася 52-річна місцева безробітна. На співпрацю з ворогом її завербували через знайомого, який проживає в Оосії та має зв’язки з воєнною розвідкою. Щоб зібрати координати для ударів, жінка обходила місцевість і позначала об’єкти на Google Maps. Для маскування вона вдавала, що вигулює собак своїх знайомих, а також змінювала одяг і поведінку. Фото, відео та геолокації передавала куратору через месенджер.

Співробітники СБУ затримали її "на гарячому" під час дорозвідки поблизу режимного об’єкта. Під час обшуку правоохоронці вилучили смартфон із підготовленим агентурним звітом для ГРУ. Також у телефоні виявили дописи в Telegram, де жінка виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії.

Що загрожує

Слідчі повідомили затриманій про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за державну зраду, виправдовування збройної агресії та порушення рівноправності громадян. Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Харківщині судили бойового медика за держзраду та дизертирство. Також ми писали, що в США помер агент ЦРУ, якого вважа.ть найнебезпечнішим зрадником.