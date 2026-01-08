Видео
Главная Одесса Наводила ракеты РФ на Одессу — СБУ задержала предательницу

Наводила ракеты РФ на Одессу — СБУ задержала предательницу

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 11:30
СБУ разоблачила агента ГРУ в Одессе, которая наводила удары
Задержана предательница. Фото: Служба безопасности Украины

В Одессе разоблачили еще одну агентку российской военной разведки. Женщина передавала врагу координаты для воздушных атак по городу и оправдывала преступления России в соцсетях. Среди целей, которые она отслеживала, были и подразделения украинской спецслужбы. Агентку разоблачили и задержали во время сбора новых данных.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:

Корректировка ударов

По данным СБУ задержанная работала на военную разведку РФ, известную как ГРУ. Она корректировала обстрелы Одессы и собирала информацию об объектах, которые могли использовать украинские защитники на южном направлении. Следствие установило, что агентом оказалась 52-летняя местная безработная. На сотрудничество с врагом ее завербовали через знакомого, который проживает в Ооссии и имеет связи с военной разведкой. Чтобы собрать координаты для ударов, женщина обходила местность и обозначала объекты на Google Maps. Для маскировки она делала вид, что выгуливает собак своих знакомых, а также меняла одежду и поведение. Фото, видео и геолокации передавала куратору через мессенджер.

Сотрудники СБУ задержали ее "на горячем" во время доразведки вблизи режимного объекта. Во время обыска правоохранители изъяли смартфон с подготовленным агентурным отчетом для ГРУ. Также в телефоне обнаружили сообщения в Telegram, где женщина оправдывала полномасштабное вторжение России.

Что грозит

Следователи сообщили задержанной о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности за государственную измену, оправдание вооруженной агрессии и нарушение равноправия граждан. Сейчас она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, что на Харьковщине судили боевого медика за госизмену и дизертирство. Также мы писали, что в США умер агент ЦРУ, которого считают самым опасным предателем.

