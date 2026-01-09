Уровень преступности в Одессе по рейтингу Numbeo

Якорь-сердце в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса возглавила рейтинг городов Украины с самым высоким уровнем преступности. Она также оказалась среди лидеров по этому показателю в Восточной Европе. Индекс южной столицы оказался выше, чем у Киева, Харькова и Львова, хотя стоит учитывать, что результаты не основаны на официальных полицейских отчетах.

Об этом стало известно из платформы Numbeo.

Рейтинг преступности

По обновленным данным Crime Index, Одесса получила 55,2 балла. Это самый высокий показатель среди украинских мегаполисов, представленных в списке. В общем рейтинге город опередил Днепр (53,7), Харьков (47,2), Киев (45,5) и Львов (37,2). В восточноевропейском регионе Одесса также занимает лидирующую позицию, оставив позади Минск, который занял третье место. В глобальном масштабе, охватывающем сотни локаций по всему миру, город расположился на 160-й позиции. Для сравнения: Днепр — на 177-м месте, Харьков — на 233-м, Киев — на 247-м, а Львов — на 320-м.

Что такое Crime Index

Crime Index формируется на основе опросов и оценок пользователей платформы. То есть он отражает субъективное ощущение безопасности жителей, а не количество официально зарегистрированных преступлений. Для сравнения, самые высокие показатели преступности в мире, по данным Numbeo, имеют города Питермарицбург и Претория в ЮАР — 82,8 и 81,8 соответственно. Самым безопасным городом назвали Абу-Даби с индексом 11,0. В Европе худший показатель у Марселя — 66,7, а самый низкий — у Гааги, 19,9.

