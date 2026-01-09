Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса У порту на Одещині арештували іноземне судно — причини

У порту на Одещині арештували іноземне судно — причини

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 11:05
Арешт судна в порту Чорноморськ через зрив доставки
Арештоване судно. Фото ілюстративне: marinetraffic

У порту Чорноморськ затримали морське судно під прапором Коморських островів. Причина — зрив строків доставки вантажу до українських портів. Через простій фрахтувальники заявили про значні фінансові втрати. Суд уже наклав арешт на судно.

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Одеської області.

Реклама
Читайте також:

Арешт судна

Господарський суд Одеської області ухвалив рішення про арешт морського судна GOLD LUCKY, яке перебувало в порту Чорноморськ. Підставою стали заяви одеських компаній ПП "ВКФ "Альфа-Грант"" та ПП "Альфа Люкс" про збитки через затримку доставки вантажу. Як встановив суд, компанії уклали договір фрахтування з власником судна DYNAMIC SHIPPING CORP та судновим менеджером GOLD KAYA SHIPPING LTD. Судно мало перевезти понад 4,7 тисячі тонн вантажу з турецького порту Бартин до Одеси, Чорноморська або Південного. Йшлося, зокрема, про тампонажний цемент для АТ "Укргазвидобування", гіпсові суміші, сіль та ізоляційні матеріали.

Прибуття судна до українського порту очікували 12 грудня 2025 року. Однак у цей день воно так і не дісталося пункту призначення. За матеріалами справи, 12–13 грудня судно рухалося повільніше дозволеного, а в ніч на 13 грудня взагалі відхилилося від встановленого морського коридору, маневруючи поблизу одеського рейду. Лише ввечері 13 грудня судно повернулося до району Суліни та відновило рух.

Фрахтувальники заявили, що через затримку зазнали значних збитків. Їм довелося повторно звертатися до портових служб за дозволами на розвантаження, а використання альтернативних портів ускладнилося через обстріли з боку РФ та перекриття траси Одеса—Рені після пошкодження мосту. У результаті доставити вантажі клієнтам вчасно не вдалося. За підрахунками компаній, сума збитків за період простою склала 67,7 тисячі доларів США. Суд визнав вимоги обґрунтованими, наклав арешт на судно та надав заявникам 30 днів для подання доказів позову до судновласника і суднового менеджера.

Нагадаємо, ми повідомляли, що США захопили російський танкер. Також ми писали, що судитимуть членів екіпажу.

Одеса суд корабель Одеська область Новини Одеси арешт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації