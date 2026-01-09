Арешт судна в порту Чорноморськ через зрив доставки

Арештоване судно. Фото ілюстративне: marinetraffic

У порту Чорноморськ затримали морське судно під прапором Коморських островів. Причина — зрив строків доставки вантажу до українських портів. Через простій фрахтувальники заявили про значні фінансові втрати. Суд уже наклав арешт на судно.

Про це йдеться в ухвалі Господарського суду Одеської області.

Арешт судна

Господарський суд Одеської області ухвалив рішення про арешт морського судна GOLD LUCKY, яке перебувало в порту Чорноморськ. Підставою стали заяви одеських компаній ПП "ВКФ "Альфа-Грант"" та ПП "Альфа Люкс" про збитки через затримку доставки вантажу. Як встановив суд, компанії уклали договір фрахтування з власником судна DYNAMIC SHIPPING CORP та судновим менеджером GOLD KAYA SHIPPING LTD. Судно мало перевезти понад 4,7 тисячі тонн вантажу з турецького порту Бартин до Одеси, Чорноморська або Південного. Йшлося, зокрема, про тампонажний цемент для АТ "Укргазвидобування", гіпсові суміші, сіль та ізоляційні матеріали.

Прибуття судна до українського порту очікували 12 грудня 2025 року. Однак у цей день воно так і не дісталося пункту призначення. За матеріалами справи, 12–13 грудня судно рухалося повільніше дозволеного, а в ніч на 13 грудня взагалі відхилилося від встановленого морського коридору, маневруючи поблизу одеського рейду. Лише ввечері 13 грудня судно повернулося до району Суліни та відновило рух.

Фрахтувальники заявили, що через затримку зазнали значних збитків. Їм довелося повторно звертатися до портових служб за дозволами на розвантаження, а використання альтернативних портів ускладнилося через обстріли з боку РФ та перекриття траси Одеса—Рені після пошкодження мосту. У результаті доставити вантажі клієнтам вчасно не вдалося. За підрахунками компаній, сума збитків за період простою склала 67,7 тисячі доларів США. Суд визнав вимоги обґрунтованими, наклав арешт на судно та надав заявникам 30 днів для подання доказів позову до судновласника і суднового менеджера.

