Главная Одесса В порту Одесчины арестовали иностранное судно — причины

В порту Одесчины арестовали иностранное судно — причины

Дата публикации 9 января 2026 11:05
Арест судна в порту Черноморск из-за срыва доставки
Арестованное судно. Фото иллюстративное: marinetraffic

В порту Черноморск задержали морское судно под флагом Коморских островов. Причина — срыв сроков доставки груза в украинские порты. Из-за простоя фрахтователи заявили о значительных финансовых потерях. Суд уже наложил арест на судно.

Об этом говорится в постановлении Хозяйственного суда Одесской области.

Арест судна

Хозяйственный суд Одесской области принял решение об аресте морского судна GOLD LUCKY, которое находилось в порту Черноморск. Основанием стали заявления одесских компаний ЧП "ПКФ "Альфа-Грант"" и ЧП "Альфа Люкс" об убытках из-за задержки доставки груза. Как установил суд, компании заключили договор фрахтования с владельцем судна DYNAMIC SHIPPING CORP и судовым менеджером GOLD KAYA SHIPPING LTD. Судно должно было перевезти более 4,7 тысячи тонн груза из турецкого порта Бартын в Одессу, Черноморск или Южный. Речь шла, в частности, о тампонажном цементе для АО "Укргаздобыча", гипсовых смесях, соли и изоляционных материалах.

Прибытие судна в украинский порт ожидалось 12 декабря 2025 года. Однако в этот день оно так и не добралось до пункта назначения. По материалам дела, 12-13 декабря судно двигалось медленнее разрешенного, а в ночь на 13 декабря вообще отклонилось от установленного морского коридора, маневрируя вблизи одесского рейда. Только вечером 13 декабря судно вернулось в район Сулины и возобновило движение.

Фрахтователи заявили, что из-за задержки понесли значительные убытки. Им пришлось повторно обращаться в портовые службы за разрешениями на разгрузку, а использование альтернативных портов осложнилось из-за обстрелов со стороны РФ и перекрытия трассы Одесса-Рени после повреждения моста. В результате доставить грузы клиентам вовремя не удалось. По подсчетам компаний, сумма убытков за период простоя составила 67,7 тысячи долларов США. Суд признал требования обоснованными, наложил арест на судно и предоставил заявителям 30 дней для представления доказательств иска к судовладельцу и судовому менеджеру.

Напомним, мы сообщали, что США захватили российский танкер. Также мы писали, что будут судить членов экипажа.

Одесса суд корабль Одесская область Новости Одессы арест
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
