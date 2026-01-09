Землетрус у Вранча, що поблизу Одещини, відчули в Молдові

Лінія сейсмографа. Фото ілюстративне: iStock

Уранці п’ятниці поблизу Одещини стався землетрус у сейсмічній зоні Вранча в Румунії. Слабкі коливання відчувалися й у Молдові. Епіцентр розташовувався на глибині понад 100 кілометрів, поруч із кількома румунськими містами.

Про це повідомляють молдавські ЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про землетрус

Землетрус стався о 05:50 у п’ятницю вранці в районі Вранча, який відомий своєю сейсмічною активністю. Магнітуда сейсмічного явища склала 3,5 бала, а поштовхи відчувалися на території сусідньої Молдови. Також його могли відчути й жителі півдня Одещини, зокрема Ізмаїлу та Рені. За даними Національного інституту досліджень та розробок фізики Землі Румунії, епіцентр розташовувався поруч із містами Фокшань, Бузеу та Брашов.

Поштовхи були слабкими і не спричинили руйнувань. Сейсмологи наголошують, що Вранча — одна з найбільш активних сейсмічних зон Румунії, де тектонічні рухи відбуваються регулярно. Наслідків для української території та інфраструктури не зафіксовано.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Мексиці землетрус перервав виступ президента. Також ми писали, що на Алясці стався сильний землетрус.