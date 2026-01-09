Землетрясение в Вранча, что вблизи Одесской области, почувствовали в Молдове

Линия сейсмографа. Фото иллюстративное: iStock

Утром пятницы вблизи Одесской области произошло землетрясение в сейсмической зоне Вранча в Румынии. Слабые колебания ощущались и в Молдове. Эпицентр располагался на глубине более 100 километров, рядом с несколькими румынскими городами.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

Что известно о землетрясении

Землетрясение произошло в 05:50 в пятницу утром в районе Вранча, который известен своей сейсмической активностью. Магнитуда сейсмического явления составила 3,5 балла, а толчки ощущались на территории соседней Молдовы. Также его могли почувствовать и жители юга Одесской области, в частности Измаила и Рени. По данным Национального института исследований и разработок физики Земли Румынии, эпицентр располагался рядом с городами Фокшань, Бузеу и Брашов.

Толчки были слабыми и не вызвали разрушений. Сейсмологи отмечают, что Вранча — одна из наиболее активных сейсмических зон Румынии, где тектонические движения происходят регулярно. Последствий для украинской территории и инфраструктуры не зафиксировано.

