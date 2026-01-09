Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Утром рядом с Одесчиной произошло землетрясение — что известно

Утром рядом с Одесчиной произошло землетрясение — что известно

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 12:55
Землетрясение в Вранча, что вблизи Одесской области, почувствовали в Молдове
Линия сейсмографа. Фото иллюстративное: iStock

Утром пятницы вблизи Одесской области произошло землетрясение в сейсмической зоне Вранча в Румынии. Слабые колебания ощущались и в Молдове. Эпицентр располагался на глубине более 100 километров, рядом с несколькими румынскими городами.

Об этом сообщают молдавские СМИ.

Реклама
Читайте также:

Что известно о землетрясении

Землетрясение произошло в 05:50 в пятницу утром в районе Вранча, который известен своей сейсмической активностью. Магнитуда сейсмического явления составила 3,5 балла, а толчки ощущались на территории соседней Молдовы. Также его могли почувствовать и жители юга Одесской области, в частности Измаила и Рени. По данным Национального института исследований и разработок физики Земли Румынии, эпицентр располагался рядом с городами Фокшань, Бузеу и Брашов.

Толчки были слабыми и не вызвали разрушений. Сейсмологи отмечают, что Вранча — одна из наиболее активных сейсмических зон Румынии, где тектонические движения происходят регулярно. Последствий для украинской территории и инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, мы сообщали, что в Мексике землетрясение прервало выступление президента. Также мы писали, что на Аляске произошло сильное землетрясение.

Одесса Молдова Румыния землетрясение Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации