Удар по порту в Одеському районі: наслідки

Удар по портовій інфраструктурі. Фото ілюстративне: АМПУ

Зранку 10 січня російські війська вдарили по промисловій інфраструктурі в Одеському районі. Під обстріл потрапила територія портового підприємства.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Повідомлення Олега Кіпера. Фото: скриншот из Telegram

"З самого ранку 10 січня ворог завдав удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі. На місці події працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються", — написав Олег Кіпер.

Які наслідки атаки

Він уточнив, що пошкодження зафіксували на території одного з портових підприємств. Унаслідок удару постраждав порожній резервуар. Також сталося загоряння утеплювача. Пожежу оперативно локалізували.

За попередньою інформацією, загиблих і поранених немає. Дані щодо можливих руйнувань ще уточнюють.

На місці працюють рятувальники, правоохоронці та інші екстрені служби. Фахівці обстежують об’єкт і з’ясовують усі обставини атаки.

Нагадаємо, вчора Росія здійснила черговий акт терору проти цивільного судноплавства та обстріляла два іноземні судна. Також РФ атакувала Дніпропетровщину дронами, є поранені.