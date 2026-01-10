Удар по порту в Одеському районі: наслідки

Росія вранці атакувала Одесу дронами — що відомо про наслідки
Зранку 10 січня російські війська вдарили по промисловій інфраструктурі в Одеському районі. Під обстріл потрапила територія портового підприємства.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"З самого ранку 10 січня ворог завдав удару по промисловій інфраструктурі в Одеському районі. На місці події працюють усі відповідні служби. Наслідки атаки уточнюються", — написав Олег Кіпер.
Які наслідки атаки
Він уточнив, що пошкодження зафіксували на території одного з портових підприємств. Унаслідок удару постраждав порожній резервуар. Також сталося загоряння утеплювача. Пожежу оперативно локалізували.
За попередньою інформацією, загиблих і поранених немає. Дані щодо можливих руйнувань ще уточнюють.
На місці працюють рятувальники, правоохоронці та інші екстрені служби. Фахівці обстежують об’єкт і з’ясовують усі обставини атаки.
Нагадаємо, вчора Росія здійснила черговий акт терору проти цивільного судноплавства та обстріляла два іноземні судна. Також РФ атакувала Дніпропетровщину дронами, є поранені.
