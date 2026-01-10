В Одесі чути вибухи

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: pixabay

В Одесі сьогодні, 10 січня, лунають потужні вибухи. Місто під атакою російських ударних дронів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

Вибухи в Одесі — що відомо

Вибухи в Одесі пролунали сьогодні о 10:12, перед цим у місті уже вдруге за ранок була оголошена повітряна тривога. Військові повідомляли про рух ударних дронів з акваторії Чорного моря.

Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: скриншот з Telegram

Влада закликала одеситів знаходитися в укриттях. Очільник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що в місті гучно.

"В місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях", — написав він.

Повідомлення про вибухи. Фото: скриншот з Telegram

Водночас місцеві моніторингові канали повідомили про роботу систем ППО в Одесі.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, вчора в Одесі пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що РФ уразила два іноземні судна в Чорному морі, є загиблий.