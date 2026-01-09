В Одесі пролунали вибухи, зараз, 9 січня

Дим в небі. Фото: скриншот з відео

В Одесі зараз, 9 січня, пролунали вибухи. Росіяни атакують ударними БпЛА з акваторії Чорного моря. Ймовірно, працює ППО. Також вибухи було чутно й в області. Інформації про наслідки немає.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Повідомлення про загрозу дронів. Фото: скриншот з Telegram

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 9 січня, в Одесі, а також в області було чутно вибухи. Ворог атакує дронами з Чорного моря. Ймовірно, працює ППО. Повітряні сили повідомляли про рух дронів у напрямку Одеси та Чорноморська. Інформації про наслідки станом на зараз немає.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

