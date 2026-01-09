В Одессе прогремели взрывы, сейчас, 9 января

В Одессе прогремели взрывы — какая угроза
В Одессе сейчас, 9 января, прогремели взрывы. Россияне атакуют ударными БпЛА из акватории Черного моря. Вероятно, работает ПВО. Также взрывы были слышны и в области. Информации о последствиях нет.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Взрывы в Одессе
Сегодня, 9 января, в Одессе, а также в области были слышны взрывы. Враг атакует дронами с Черного моря. Вероятно, работает ПВО. Воздушные силы сообщали о движении дронов в направлении Одессы и Черноморска. Информации о последствиях по состоянию на сейчас нет.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
Напомним, мы сообщали, что днем в Одесской области были слышны взрывы. Также мы писали, что ночью РФ массированно атаковала Киев.
