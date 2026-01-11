Морські порти Одещини оновлять флот за майже 2 млрд грн

Порти Одещини отримають новий флот за мільярди — що придбають
На Одещині готуються до масштабного оновлення флоту та захисту портів. На нові судна, катери та захисне обладнання планують витратити майже два мільярди гривень.
Про це повідомила Адміністрація морських портів України.
Який флот оновлять
АМПУ запустило серію закупівель для модернізації технічних суден і лоцманських катерів. Йдеться про флот, який забезпечує безпеку судноплавства, роботу портів і стабільність морських та річкових шляхів. Загальна сума запланованих витрат — понад 1,9 млрд гривень.
Землесос за півтора мільярда
Найбільша закупівля — сучасний самовідвізний трюмний землесос із ґрунтоприймачем. Це судно потрібне для днопоглиблювальних робіт у портах і каналах. Очікувана вартість — 1 479 465 100 гривень.
Воно дозволить підтримувати необхідні глибини для проходу великих суден і зменшити ризики для навігації.
Нові лоцманські катери
Також АМПУ планує придбати два лоцманські катери довжиною до 20 метрів. Вони використовуються для супроводу суден у портових акваторіях. Очікувана вартість — 415 508 000 гривень.
Плавучі бар’єри для портів
Окремо запланована закупівля бонових загороджень — це спеціальні плавучі конструкції для захисту портових акваторій. Вони допоможуть локалізувати загрози та посилити безпеку судноплавства під час воєнного стану. Очікувана вартість — 24 893 333,76 гривні.
Звідки гроші
В АМПУ зазначили, що фінансування залучать завдяки постанові Кабінету Міністрів №1475. У межах цього механізму підприємство отримало можливість використати кошти Європейської комісії. Тендери відкриті як для українських, так і для іноземних компаній.
Нагадаємо, днями росіяни обстріляли територію портового підприємства. Також ми писали, що РФ пошкодила два іноземні судна на Одещині.
