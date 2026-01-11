Відео
Головна Одеса Порти Одещини отримають новий флот за мільярди — що придбають

Порти Одещини отримають новий флот за мільярди — що придбають

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 19:19
Морські порти Одещини оновлять флот за майже 2 млрд грн
Судно в порту Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині готуються до масштабного оновлення флоту та захисту портів. На нові судна, катери та захисне обладнання планують витратити майже два мільярди гривень.

Про це повідомила Адміністрація морських портів України.

Читайте також:
Порти Одещини отримають новий флот за мільярди — що придбають - фото 1
Повідомлення АМПУ. Фото: скриншот з facebook

Який флот оновлять

АМПУ запустило серію закупівель для модернізації технічних суден і лоцманських катерів. Йдеться про флот, який забезпечує безпеку судноплавства, роботу портів і стабільність морських та річкових шляхів. Загальна сума запланованих витрат — понад 1,9 млрд гривень.

Землесос за півтора мільярда

Найбільша закупівля — сучасний самовідвізний трюмний землесос із ґрунтоприймачем. Це судно потрібне для днопоглиблювальних робіт у портах і каналах. Очікувана вартість — 1 479 465 100 гривень.
Воно дозволить підтримувати необхідні глибини для проходу великих суден і зменшити ризики для навігації.

Порти Одещини отримають новий флот за мільярди — що придбають - фото 2
Оголошення про закупівлю землесоса. Фото: скриншот з Prozorro

Нові лоцманські катери

Також АМПУ планує придбати два лоцманські катери довжиною до 20 метрів. Вони використовуються для супроводу суден у портових акваторіях. Очікувана вартість — 415 508 000 гривень.

Порти Одещини отримають новий флот за мільярди — що придбають - фото 3
Оголошення про закупівлю катерів. Фото: скриншот з Prozorro

Плавучі бар’єри для портів

Окремо запланована закупівля бонових загороджень — це спеціальні плавучі конструкції для захисту портових акваторій. Вони допоможуть локалізувати загрози та посилити безпеку судноплавства під час воєнного стану. Очікувана вартість — 24 893 333,76 гривні.

Порти Одещини отримають новий флот за мільярди — що придбають - фото 4
Оголошення про закупівлю бонових загороджень. Фото: скриншот з Prozorro

Звідки гроші

В АМПУ зазначили, що фінансування залучать завдяки постанові Кабінету Міністрів №1475. У межах цього механізму підприємство отримало можливість використати кошти Європейської комісії. Тендери відкриті як для українських, так і для іноземних компаній. 

Нагадаємо, днями росіяни обстріляли територію портового підприємства. Також ми писали, що РФ пошкодила два іноземні судна на Одещині.

Одеса Чорне море порт Одеська область Новини Одеси флот
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
