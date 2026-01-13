Ситуація в Чорному та Азовському морях: заява ВМС України

РФ запускає ракету з корабля. Фото ілюстративне: росЗМІ

В акваторії Чорного та Азовського морів зараз не фіксують виходів російських бойових кораблів і підводних човнів. Водночас загроза з моря не зникла. Росія продовжує активне застосування авіації та ракетного озброєння.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Загроза з моря

Ситуація в Чорному та Азовському морях залишається напруженою. Російські підводні човни і бойові одиниці наразі не виходять у море, проте авіація противника продовжує активне патрулювання акваторії. Це створює постійну загрозу для українських позицій на узбережжі.

"Наразі не спостерігається виходів або застосувань російських бойових одиниць і підводних човнів", — повідомив Плетенчук.

Однак Плетенчук додав, що росіяни активно використовують балістику з території тимчасово окупованого Криму. Тому загроза обстрілів висока.

Чому РФ не використовує кораблі

Росіяни скоротили присутність своїх кораблів в морі, щоб мінімізувати ризики втрат. Українські військові вважають, що противник намагається зберегти свій флот у безпечних районах, уникаючи непотрібних конфліктів у морі. Це робить контроль над морем менш прогнозованим для ворога.

"Вони намагаються уникати ризиків і зберігати залишки флоту", — пояснив речник ВМС.

Удари по ракетоносіях

Щодо ударів по ракетних носіях до пуску, українські сили оборони мають обмежені можливості через складність виявлення позицій. Підводні човни та приховані носії роблять завдання ще складнішим, тому потрібна координація авіації і розвідки.

"Будь-який корабель у якийсь момент повертається в пункт базування, і це створює можливість для ураження", — додав він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ атакувала цивільні судна у Чорному морі. Також ми писали, що порти Одещини отримають новий флот за мільярди.