Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Загроза для Одещини — небезпека з моря зберігається

Загроза для Одещини — небезпека з моря зберігається

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 13:30
Ситуація в Чорному та Азовському морях: заява ВМС України
РФ запускає ракету з корабля. Фото ілюстративне: росЗМІ

В акваторії Чорного та Азовського морів зараз не фіксують виходів російських бойових кораблів і підводних човнів. Водночас загроза з моря не зникла. Росія продовжує активне застосування авіації та ракетного озброєння.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Загроза з моря

Ситуація в Чорному та Азовському морях залишається напруженою. Російські підводні човни і бойові одиниці наразі не виходять у море, проте авіація противника продовжує активне патрулювання акваторії. Це створює постійну загрозу для українських позицій на узбережжі.

"Наразі не спостерігається виходів або застосувань російських бойових одиниць і підводних човнів", — повідомив Плетенчук.

Однак Плетенчук додав, що росіяни активно використовують балістику з території тимчасово окупованого Криму. Тому загроза обстрілів висока.

Чому РФ не використовує кораблі

Росіяни скоротили присутність своїх кораблів в морі, щоб мінімізувати ризики втрат. Українські військові вважають, що противник намагається зберегти свій флот у безпечних районах, уникаючи непотрібних конфліктів у морі. Це робить контроль над морем менш прогнозованим для ворога.

"Вони намагаються уникати ризиків і зберігати залишки флоту", — пояснив речник ВМС.

Удари по ракетоносіях

Щодо ударів по ракетних носіях до пуску, українські сили оборони мають обмежені можливості через складність виявлення позицій. Підводні човни та приховані носії роблять завдання ще складнішим, тому потрібна координація авіації і розвідки.

"Будь-який корабель у якийсь момент повертається в пункт базування, і це створює можливість для ураження", — додав він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ атакувала цивільні судна у Чорному морі. Також ми писали, що порти Одещини отримають новий флот за мільярди.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси море флот
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації