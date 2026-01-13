Новоросійськ і Кримський міст після морських ударів: як окупанти захищають

Новоросійський порт. Фото ілюстративне: росЗМІ

Після ураження підводного човна в Новоросійську та постійної загрози удару по Кримському мосту Росія намагається посилити захист своїх морських об’єктів. Атаки України показали вразливість військової інфраструктури РФ. Водночас нових ефективних рішень для збереження цих місць у ворога майже не з’явилося.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

Новоросійський порт

Грудневе ураження підводного човна в порту Новоросійська стало безпрецедентним випадком для російського флоту. Атака відбулася безпосередньо в пункті базування, який вважався добре захищеним. Після цього росіяни провели внутрішні перевірки та продовжили використовувати вже наявні системи охорони акваторії. Принципово нових засобів захисту там так і не з’явилося.

"Пункт базування дійсно обладнаний різноманітними засобами викриття підводної і надводної обстановки, і як взагалі вдалося туди пройти таким апаратом — це завдання з дуже великою зірочкою", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Кримський міст

Супутникові знімки, які зафіксували зміни біля Кримського мосту, не свідчать про щось надзвичайне. Йдеться про тимчасові захисні конструкції в акваторії, які регулярно руйнуються через штормову погоду. Такі елементи не є стаціонарними і потребують постійного відновлення. Тому подібні зміни там відбуваються щороку.

"Перед сезоном штормів вони щось топлять, щось будують, а взимку багато цих елементів або руйнуються, або їх викидає на узбережжя — це вже став такий сталий процес", — пояснив речник ВМС.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ атакувала цивільні судна у Чорному морі. Також ми писали про те, яка загроза для Одещини з існує з Чорного моря.