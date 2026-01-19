Удари по ППО в Криму: РФ посилює захист

Російські системи ППО. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сили оборони України системно б’ють по військових об’єктах на тимчасово окупованому Кримському півострові. Під ударами, зокрема, російські системи протиповітряної оборони. Окупанти втрачають радари й зенітні комплекси. Водночас РФ продовжує стягувати ППО до Криму, посилюючи охорону ключових об’єктів.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Знищення ППО РФ

Днями Сили оборони уразили російські засоби ППО у Криму. За даними Генштабу, знищено радіолокаційну станцію "Небо-У" в районі Євпаторії та ЗРГК "Панцир-С-1" поблизу Хуторка. Це послаблює можливості ворога прикривати важливі об’єкти і відкриває шлях для подальших ударів. Речник ВМС України Дмитро Плетенчук зазначає, що окупанти реагують на такі атаки оперативно.

"Вони намагаються максимально швидко це замінити. Бо розуміють, що знищення оглядових систем означає подальше ураження об’єктів, які вони прикривають", — зазначив Плетенчук.

За словами речника, кожне зниження потенціалу ППО — це плюс для України, навіть якщо Росія намагається компенсувати втрати. Окупанти звозять нові системи, змінюють конфігурацію захисту й посилюють чергування. Водночас такі дії не гарантують безпеки для їхніх об’єктів.

"Зменшення потенціалу ворога щодо можливості вирвати засоби нападу з нашого боку — це завжди плюс. Так, росіяни завжди на це реагують, але це не знімає ризиків для них", — наголосив речник.

Атаки на Кримський міст

Речник ВМС зазначив, що росіяни продовжують активно захищати Кримський міст. Хоча димові завіси застосовують рідше, заходи безпеки там тривають. Міст періодично перекривають, а під’їзди контролюють силові структури.

"Сказати, що вони розслабилися, я не можу. Насиченість ППО навколо мосту залишається високою, працюють поліція, росгвардія, ФСБ і морська охорона", — підсумував Плетенчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Сили оборони України знищили системи ППО та склади росіян в Криму. Також ми писали, що РФ посилює захист об’єктів на території окупованого півострова.