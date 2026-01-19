Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росіяни втрачають ППО в Криму — успішні операції ЗСУ

Росіяни втрачають ППО в Криму — успішні операції ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 09:35
Удари по ППО в Криму: РФ посилює захист
Російські системи ППО. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сили оборони України системно б’ють по військових об’єктах на тимчасово окупованому Кримському півострові. Під ударами, зокрема, російські системи протиповітряної оборони. Окупанти втрачають радари й зенітні комплекси. Водночас РФ продовжує стягувати ППО до Криму, посилюючи охорону ключових об’єктів.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама
Читайте також:

Знищення ППО РФ

Днями Сили оборони уразили російські засоби ППО у Криму. За даними Генштабу, знищено радіолокаційну станцію "Небо-У" в районі Євпаторії та ЗРГК "Панцир-С-1" поблизу Хуторка. Це послаблює можливості ворога прикривати важливі об’єкти і відкриває шлях для подальших ударів. Речник ВМС України Дмитро Плетенчук зазначає, що окупанти реагують на такі атаки оперативно.

"Вони намагаються максимально швидко це замінити. Бо розуміють, що знищення оглядових систем означає подальше ураження об’єктів, які вони прикривають", — зазначив Плетенчук.

За словами речника, кожне зниження потенціалу ППО — це плюс для України, навіть якщо Росія намагається компенсувати втрати. Окупанти звозять нові системи, змінюють конфігурацію захисту й посилюють чергування. Водночас такі дії не гарантують безпеки для їхніх об’єктів.

"Зменшення потенціалу ворога щодо можливості вирвати засоби нападу з нашого боку — це завжди плюс. Так, росіяни завжди на це реагують, але це не знімає ризиків для них", — наголосив речник.

Атаки на Кримський міст

Речник ВМС зазначив, що росіяни продовжують активно захищати Кримський міст. Хоча димові завіси застосовують рідше, заходи безпеки там тривають. Міст періодично перекривають, а під’їзди контролюють силові структури.

"Сказати, що вони розслабилися, я не можу. Насиченість ППО навколо мосту залишається високою, працюють поліція, росгвардія, ФСБ і морська охорона", — підсумував Плетенчук.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Сили оборони України знищили системи ППО та склади росіян в Криму. Також ми писали, що РФ посилює захист об’єктів на території окупованого півострова.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси ППО атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації