Україна
Ураження аеродрому в Криму — деталі успішної операції ВМС

Ураження аеродрому в Криму — деталі успішної операції ВМС

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 11:30
Удар ВМС України по аеродрому Джанкой у Криму
Момент удару по аеродрому у Криму. Фото: скриншот з відео

Військово-морські сили України завдали удару по аеродрому Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Атаку виконали безпілотниками бійці 426-го окремого полку безпілотних систем. У ВМС наголошують, що ця ціль — одна з найбільш захищених на території півострова.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Удари по тилу окупантів

За словами речника ВМС, увесь тимчасово окупований Крим давно перебуває в зоні ураження українських сил і засобів. Йдеться не лише про півострів, а й про Азовське море та його східне узбережжя. Українські військові неодноразово працювали по цих районах, використовуючи різні інструменти. Вибір засобів залежить від захисту конкретного об’єкта та його особливостей.

"Вся тимчасово окупована територія Криму України знаходиться в зоні враження сил і засобів Військово-морських сил уже доволі давно", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Деталі удару

Щодо самої атаки на Джанкой, у ВМС наразі не розкривають подробиць. Українська сторона свідомо утримується від пояснень, щоб не дати противнику часу на адаптацію. Такий підхід дозволяє зберігати ефективність нових рішень і розробок.

"Деталі мають зараз росіяни, вони їх збирають на злітній смузі. Ми поки що утримаємося від подробиць", — сказав Плетенчук.

Значення аеродрому

Аеродроми в Криму відіграють важливу роль у війні проти України. Росія використовує щонайменше п’ять таких об’єктів для авіації та запуску ударних дронів. Через обмежені можливості флоту в Чорному морі авіація фактично перебрала на себе основні бойові завдання. Саме тому аеродроми залишаються критично важливими цілями.

"Авіація для росіян зараз дуже важлива в акваторії Чорного моря. Вона перебрала на себе левову частку функцій Чорноморського флоту", — пояснив речник ВМС.

Нагадаємо, у ВМС показали момент удару по аеродрому в тимчасово окупованому Криму. Також ми писали, що РФ обмежила використання своїх ракетоносіїв у морі.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
