Удар ВМС Украины по аэродрому Джанкой в Крыму

Военно-морские силы Украины нанесли удар по аэродрому Джанкой во временно оккупированном Крыму. Атаку выполнили беспилотниками бойцы 426-го отдельного полка беспилотных систем. В ВМС отмечают, что эта цель — одна из самых защищенных на территории полуострова.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Удары по тылу оккупантов

По словам представителя ВМС, весь временно оккупированный Крым давно находится в зоне поражения украинских сил и средств. Речь идет не только о полуострове, но и об Азовском море и его восточном побережье. Украинские военные неоднократно работали по этим районам, используя различные инструменты. Выбор средств зависит от защиты конкретного объекта и его особенностей.

"Вся временно оккупированная территория Крыма Украины находится в зоне поражения сил и средств Военно-морских сил уже довольно давно", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Детали удара

Относительно самой атаки на Джанкой, в ВМС пока не раскрывают подробностей. Украинская сторона сознательно воздерживается от объяснений, чтобы не дать противнику времени на адаптацию. Такой подход позволяет сохранять эффективность новых решений и разработок.

"Детали имеют сейчас россияне, они их собирают на взлетной полосе. Мы пока воздержимся от подробностей", — сказал Плетенчук.

Значение аэродрома

Аэродромы в Крыму играют важную роль в войне против Украины. Россия использует по меньшей мере пять таких объектов для авиации и запуска ударных дронов. Из-за ограниченных возможностей флота в Черном море авиация фактически взяла на себя основные боевые задачи. Именно поэтому аэродромы остаются критически важными целями.

"Авиация для россиян сейчас очень важна в акватории Черного моря. Она взяла на себя львиную долю функций Черноморского флота", — пояснил представитель ВМС.

Напомним, в ВМС показали момент удара по аэродрому во временно оккупированном Крыму. Также мы писали, что РФ ограничила использование своих ракетоносителей в море.