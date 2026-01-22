Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Поражение аэродрома в Крыму — детали успешной операции ВМС

Поражение аэродрома в Крыму — детали успешной операции ВМС

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 11:30
Удар ВМС Украины по аэродрому Джанкой в Крыму
Момент удара по аэродрому в Крыму. Фото: скриншот из видео

Военно-морские силы Украины нанесли удар по аэродрому Джанкой во временно оккупированном Крыму. Атаку выполнили беспилотниками бойцы 426-го отдельного полка беспилотных систем. В ВМС отмечают, что эта цель — одна из самых защищенных на территории полуострова.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама
Читайте также:

Удары по тылу оккупантов

По словам представителя ВМС, весь временно оккупированный Крым давно находится в зоне поражения украинских сил и средств. Речь идет не только о полуострове, но и об Азовском море и его восточном побережье. Украинские военные неоднократно работали по этим районам, используя различные инструменты. Выбор средств зависит от защиты конкретного объекта и его особенностей.

"Вся временно оккупированная территория Крыма Украины находится в зоне поражения сил и средств Военно-морских сил уже довольно давно", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Детали удара

Относительно самой атаки на Джанкой, в ВМС пока не раскрывают подробностей. Украинская сторона сознательно воздерживается от объяснений, чтобы не дать противнику времени на адаптацию. Такой подход позволяет сохранять эффективность новых решений и разработок.

"Детали имеют сейчас россияне, они их собирают на взлетной полосе. Мы пока воздержимся от подробностей", — сказал Плетенчук.

Значение аэродрома

Аэродромы в Крыму играют важную роль в войне против Украины. Россия использует по меньшей мере пять таких объектов для авиации и запуска ударных дронов. Из-за ограниченных возможностей флота в Черном море авиация фактически взяла на себя основные боевые задачи. Именно поэтому аэродромы остаются критически важными целями.

"Авиация для россиян сейчас очень важна в акватории Черного моря. Она взяла на себя львиную долю функций Черноморского флота", — пояснил представитель ВМС.

Напомним, в ВМС показали момент удара по аэродрому во временно оккупированном Крыму. Также мы писали, что РФ ограничила использование своих ракетоносителей в море.

Одесса Крым ВМС Одесская область Новости Одессы Дмитрий Плетенчук
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации