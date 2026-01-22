Удары по Крыму и состояние Крымского моста: что происходит на полуострове

Крымский мост. Фото иллюстративное: росСМИ

Крымский полуостров все чаще становится ареной для точных ударов Сил обороны Украины по военным объектам захватчиков. Постоянное огневое поражение складов, систем ПВО и логистических узлов заставляет оккупационные власти усиливать меры безопасности. Россияне пытаются найти виновных в своих неудачах, однако сопротивление местного населения только растет. Военные цели в Крыму остаются под прицелом, а логистика врага несет значительные потери.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Реклама

Читайте также:

Охота на "наводчиков"

Последние прилеты по объектам в Симферополе и уничтожение техники, в частности станции "Небо-У" и комплекса "Панцирь-С1", вызвали у захватчиков настоящую истерику. Оккупанты устраивают массовые обыски на дорогах и привлекают вертолеты для патрулирования, пытаясь найти украинское подполье. Однако, по словам представителя ВМС Дмитрия Плетенчука, наиболее дальновидные россияне уже давно покинули полуостров.

"На самом деле, те, кто немножко умнее, сделали это довольно давно. Семьи российских спецслужбистов выехали еще в начале вторжения. Семьи моряков-оккупантов тоже перебрались в Новороссийск. А остальным "понаехавшим" здесь не место. Оккупанты ищут виновных, но на полуострове много наших граждан, которые остаются верными Украине. С этим они борются уже 12 лет, но побороть не могут", — отметил Плетенчук.

Крымский мост

Незаконно построенная переправа через Керченский пролив все чаще работает с перебоями. Из-за опасений новых ударов и конструктивных проблем россияне вводят новые ограничения на проезд. Постоянные перекрытия движения и многокилометровые очереди стали обыденностью для тех, кто пытается воспользоваться мостом. Военное значение объекта постепенно нивелируется, поскольку по железной дороге уже давно не рискуют перевозить тяжелую технику или топливо.

"Сейчас они распространяют информацию о новых ограничениях по весу — цифры пишут странные, даже до полутора тонн, что фактически является весом обычной машины. Россияне уже давно не используют мост для больших грузов, потому что боятся за его состояние и новые попадания. Этот объект сейчас больше символический, чем практический", — пояснил спикер.

Проблемы логистики на юге

Удары по Чонгарскому мосту и другим переправам существенно усложняют жизнь оккупационным войскам на юге Украины. Хотя враг пытается использовать железную дорогу на оккупированных территориях Донецкой области и Запорожья, эти пути также постоянно находятся под огневым контролем. Даже погода готовит захватчикам сюрпризы. Азовское море замерзло, и теперь остается только ждать, как Крымский мост выдержит будущий ледоход.

"Логистику на суше им восстанавливать легче, чем мост, но мы видим удары даже по поездам. Интересно будет посмотреть, когда начнется ледоход на море. Во время Второй мировой войны мост, который строили немцы, не пережил ледохода. С тех пор море так не замерзало. Поэтому ждем, как конструкция выдержит эту нагрузку сейчас", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Напомним, мы сообщали, что в ВМС рассказали детали об ударе по аэродрому в Крыму. Также мы писали, что россияне ограничивают использование ракетоносителей в море.