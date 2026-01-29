На півдні України, біля Одещини, збили російський літак

Російський Су-34. Фото ілюстративне: росЗМІ

Черговий бойовий виліт російської авіації закінчився для окупантів втратою дороговартісного літака. Ворожий борт був знищений, ймовірно, під час виконання завдання поблизу Одещини. Попри ці успішні дії Сил оборони, активність ворога в небі над морем залишається високою. Водночас на воді ситуація кардинально інша — російські кораблі вже тривалий час не наважуються виходити у відкрите море.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Збиття літака біля Одещини

Українські військові продовжують очищувати небо від окупантів. У Генеральному штабі ЗСУ офіційно підтвердили знищення російського літака, хоча точну локацію падіння залишили без уточнень. Проте за попередніми даними, літак "приземлили" саме в акваторії Чорного моря неподалік Одеської області.

"Інформація з ворожих джерел іноді підтверджується, але в будь-якому разі варто чекати заяв від офіційних структур. Це технологічна війна, і тут важливо діяти на крок попереду", — заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

Активність авіації над морем

За словами Плетенчука, російська авіація в акваторії Чорного моря працює постійно. Йдеться не стільки про кількість літаків, скільки про інтенсивність вильотів з аеродромів у Криму. Основними завданнями пілотів залишаються патрулювання зони та боротьба з українськими морськими дронами.

"Затишшя майже не було. Були лише кілька днів із низькою активністю, але загалом щільність польотів доволі висока", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Ситуація з кораблями РФ

Водночас у морі ситуація залишається стабільною. Російські бойові кораблі та підводні човни вже тривалий час не виходять в акваторію Чорного моря. Наразі мова про нанесення ракетних ударів з моря взагалі не йде, адже флот окупантів фактично заблокований у пунктах базування.

"Виходів немає. Ми вже понад тиждень не фіксуємо ні надводних кораблів, ні підводних човнів. Загрози ударів саме з моря наразі немає", — підкреслив речник ВМС.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські захисники знищили російську ЗРК у Криму.