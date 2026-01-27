Удар по ППО в Криму: ЗСУ уразили комплекс Тор-М2

ЗРК Тор-М2. Фото ілюстративне: росЗМІ

Сили оборони України продовжують системно бити по військових об’єктах росіян у тимчасово окупованому Криму. Ворог знову втратив елемент протиповітряної оборони. Такі удари зменшують можливості РФ прикривати свої війська й техніку. Крим залишається однією з ключових цілей для українських атак.

Про це повідомили Генеральному штабі ЗСУ.

Удар по Криму

У ніч на 27 січня підрозділи Сил оборони України уразили зенітний ракетний комплекс російської армії на території тимчасово окупованого Криму. Удару завдали поблизу селища Кача. За наявною інформацією, йдеться про комплекс протиповітряної оборони "Тор-М2". Атака стала частиною дій зі зниження наступального потенціалу російського агресора. Наразі масштаби пошкоджень і втрати ворога уточнюються.

Подібні удари ускладнюють роботу російської ППО на півострові та зменшують її здатність прикривати військові об’єкти й логістику.

Що відомо про "Тор-М2"

"Тор-М2" — це сучасний зенітний ракетний комплекс ближньої дії. Його використовують для захисту військ і важливих об’єктів від літаків, гелікоптерів, ракет і безпілотників. Комплекс здатен працювати в автоматичному режимі та вважається одним із ключових елементів російської системи ППО.

