Окупанти переписали Червону книгу Криму: що змінилося

В окупованому Криму оновили "Червону книгу", змінивши статус понад 800 видів флори та фауни. Хоча окупаційна влада заявляє про "моніторинг", українські екологи вбачають у цьому небезпечну стратегію. Виключення певних рослин і тварин із переліку може бути юридичним підґрунтям для забудови заповідних територій та розміщення на них нових військових об’єктів РФ.

Про це виданню "Суспільне Крим" розповів голова ГО "Зелений лист", хімік і біолог Владислав Балінський.

Переписання Червоного книги

У Сімферополі окупаційна адміністрація представила нове видання "Червоної книги Криму". До документа внесли 832 види флори і фауни, серед яких є ендеміки — ті, що не трапляються більше ніде у світі. За оприлюдненими даними, перелік червонокнижних тварин розширили з 370 до 400 видів. Частину представників фауни вилучили, пояснивши це відновленням їхньої чисельності або відсутністю підтверджень проживання. Список рослин і грибів збільшили з 405 до 432 позицій. Окремим видам птахів присвоїли нульовий статус, що формально означає їхню відсутність, хоча, за словами екологів, вони просто змінили місця гніздування.

Окупанти заявляють, що кількість зникаючих тварин на півострові зросла. Водночас із нової редакції книги виключили, зокрема, травневу конвалію, дволисту проліску, ламірію їжакоголову та рижик криваво-червоний.

Зміна статусу територій

Владислав Балінський вважає такі дії незаконними. За його словами, окупаційна влада посилається на "моніторинг", який не може бути достатньою підставою для перегляду "Червоної книги". Він наголошує, що для цього потрібні тривалі й ґрунтовні наукові дослідження. Експерт також не виключає, що зміни можуть бути пов’язані з намірами переглянути статус заповідних територій. Це, за його словами, може відкрити шлях до забудови або розміщення військових об’єктів на територіях, які раніше перебували під охороною.

"Я знаю, що зараз дуже високе антропогенне навантаження саме на Крим, побудова військових баз і тому вірогідно є такі території, які потребують, або виключення зі списку охоронювальних або зміни їх режиму — в межах заповідника або національно-природного парку. Є таке побоювання, що в цьому випадку це робиться спеціально для того, щоб змінити статус використання територій і потім їх забудувати", — підсумовує Владислав Балінський.

