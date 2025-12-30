В Одесі відійшло море від берегів: пояснення явища

Море відійшло від берегів. Фото: Одеська міська рада

В Одесі та на узбережжі області море помітно відійшло від берегів. Вода відступила на десятки, а подекуди й на сотні метрів, оголивши каміння та піщані мілини. Фахівці пояснюють, що це природний процес, який не є небезпечним.

Про це повідомили в Держекоінспекції.

Відплив моря

Останніми днями узбережжя Чорного моря виглядає незвично — замість води видно морське дно, каміння та ділянки, які зазвичай приховані під хвилями. Попри поширену назву "відлив", йдеться не про класичні припливи та відпливи, які для Чорного моря не характерні. Основна причина — сильні північно-східні вітри. Вони здувають верхній шар води у відкрите море, через що рівень біля берега тимчасово знижується.

Ситуацію також посилює високий атмосферний тиск. За оцінками фахівців, кожен додатковий гектопаскаль знижує рівень води приблизно на один сантиметр. Додатковим чинником стала маловодність 2025 року. Менший притік води з Дунаю, Дніпра, Дністра та Південного Бугу робить рівень моря більш чутливим до погодних умов. Сухе і холодне повітря також сприяє швидшому випаровуванню.

Для морської екосистеми це тимчасовий стрес, адже оголюються місця проживання дрібних організмів. Водночас фахівці наголошують, що загрози катастрофи немає. Після зміни напрямку вітру море повернеться до звичного рівня.

