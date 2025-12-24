Забруднення моря біля Одеси рослинною олією: що відомо

Пляма олії в морі. Фото: Новини.LIVE

Після ворожих атак на портову інфраструктуру Одещини в морі зафіксували забруднення рослинною олією. Речовина потрапила в акваторію порту та частково дісталася узбережжя. Екологи, портовики та обласна влада проводять моніторинг і ліквідацію наслідків. Фахівці пояснюють, яку загрозу несе забруднення та що роблять служби на місцях.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися під час брифінгу в Одесі.

Перші перевірки

20-21 грудня росіяни масовано атакували Одещину ударними дронами. Державна екологічна інспекція розпочала перевірки одразу, щойно з’явилася можливість безпечного доступу до об’єктів. Фахівці відібрали проби води на території порту, а згодом і на узбережжі Одеси, зокрема в районі Ланжерона. Аналізи передали до лабораторії, де визначають вміст жирів та інші показники. Інспекція здійснює щоденний моніторинг і обіцяє оприлюднити результати після завершення досліджень. Наразі йдеться про рослинну олію, яка не є нафтопродуктом, але все одно має негативний вплив на довкілля, особливо на птахів, що потрапляють у плівку на воді.

"Наразі можемо говорити, що на поверхні води зафіксована рослинна олія. Це не нафтопродукт і не токсична речовина, але вона має негативний вплив на довкілля. Основна загроза зараз — для птахів, які потрапляють у плівку олії та не можуть рухатися. Проби води відібрані, лабораторні результати очікуємо найближчими днями", — сказала заступниця начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Анжела Балаклеєць.

Анжела Балаклеєць розповідає про наслідки. Фото: Новини.LIVE

Забруднене море в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Робота порту

У Державному підприємстві "Адміністрація морських портів України" повідомили, що витік рослинної олії стався внаслідок ворожих ударів по інфраструктурі Морського порту "Південний". Заходи з локалізації почалися одразу після потрапляння речовини в акваторію, однак постійні атаки протягом вихідних обмежували роботу персоналу. Після зниження загрози портовики змогли наростити сили, перекрили підхідний канал і зосередили основну частину забруднення всередині акваторії. Судноплавство в порту тимчасово закрили. Для ліквідації наслідків використовують різні типи бонових загороджень і спеціалізовані судна зі скимерами та нафтосміттєзбирачі.

"Через постійну загрозу обстрілів протягом вихідних можливості для роботи були обмежені. Ми застосували бонові загородження та спеціалізовані судна, щоб локалізувати основну частину забруднення в межах акваторії порту. Однак точні обсяги витоку наразі назвати неможливо", — повідомив начальник відділу екологічного менеджменту ДП "АМПУ" Владислав Долинський.

Владислав Долинський про роботу порту. Фото: Новини.LIVE

Хвиля забрудненого моря. Фото: Новини.LIVE

Реакція влади

В Одеській ОВА повідомили, що з 20 грудня всі служби працюють у режимі реагування на надзвичайну ситуацію. Рослинна олія спочатку витекла на території підприємств, а згодом потрапила за їх межі. До роботи залучені ДСНС, екологічна інспекція, портові служби та наукові установи. Проводиться відбір проб води різними лабораторіями, зокрема й МОЗ. На узбережжі громади організували збір забрудненої маси, а постраждалих птахів передають на реабілітацію. Загиблих тварин збирають комунальні служби.

"Моніторинг триває постійно, всі громади, які зазнали впливу, залучені до ліквідації наслідків, а живих птахів передають на реабілітацію", — розповіла директорка Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації Ірина Шатохіна.

Ірина Шатохіна про реакцію влади. Фото: Новини.LIVE

Птах, якого вдалося врятувати. Фото: Новини.LIVE

