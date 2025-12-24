Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Забруднення моря в Одесі — які наслідки для екології

Забруднення моря в Одесі — які наслідки для екології

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 17:08
Забруднення моря біля Одеси рослинною олією: що відомо
Пляма олії в морі. Фото: Новини.LIVE

Після ворожих атак на портову інфраструктуру Одещини в морі зафіксували забруднення рослинною олією. Речовина потрапила в акваторію порту та частково дісталася узбережжя. Екологи, портовики та обласна влада проводять моніторинг і ліквідацію наслідків. Фахівці пояснюють, яку загрозу несе забруднення та що роблять служби на місцях.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися під час брифінгу в Одесі.

Реклама
Читайте також:

Перші перевірки

20-21 грудня росіяни масовано атакували Одещину ударними дронами. Державна екологічна інспекція розпочала перевірки одразу, щойно з’явилася можливість безпечного доступу до об’єктів. Фахівці відібрали проби води на території порту, а згодом і на узбережжі Одеси, зокрема в районі Ланжерона. Аналізи передали до лабораторії, де визначають вміст жирів та інші показники. Інспекція здійснює щоденний моніторинг і обіцяє оприлюднити результати після завершення досліджень. Наразі йдеться про рослинну олію, яка не є нафтопродуктом, але все одно має негативний вплив на довкілля, особливо на птахів, що потрапляють у плівку на воді.

"Наразі можемо говорити, що на поверхні води зафіксована рослинна олія. Це не нафтопродукт і не токсична речовина, але вона має негативний вплив на довкілля. Основна загроза зараз — для птахів, які потрапляють у плівку олії та не можуть рухатися. Проби води відібрані, лабораторні результати очікуємо найближчими днями", — сказала заступниця начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Анжела Балаклеєць.

Чорне море в Одесі забруднене олією
Анжела Балаклеєць розповідає про наслідки. Фото: Новини.LIVE
Чорне море в Одесі забруднене олією
Забруднене море в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Робота порту

У Державному підприємстві "Адміністрація морських портів України" повідомили, що витік рослинної олії стався внаслідок ворожих ударів по інфраструктурі Морського порту "Південний". Заходи з локалізації почалися одразу після потрапляння речовини в акваторію, однак постійні атаки протягом вихідних обмежували роботу персоналу. Після зниження загрози портовики змогли наростити сили, перекрили підхідний канал і зосередили основну частину забруднення всередині акваторії. Судноплавство в порту тимчасово закрили. Для ліквідації наслідків використовують різні типи бонових загороджень і спеціалізовані судна зі скимерами та нафтосміттєзбирачі.

"Через постійну загрозу обстрілів протягом вихідних можливості для роботи були обмежені. Ми застосували бонові загородження та спеціалізовані судна, щоб локалізувати основну частину забруднення в межах акваторії порту. Однак точні обсяги витоку наразі назвати неможливо", — повідомив начальник відділу екологічного менеджменту ДП "АМПУ" Владислав Долинський.

Чорне море в Одесі забруднене олією
Владислав Долинський про роботу порту. Фото: Новини.LIVE
Чорне море в Одесі забруднене олією
Хвиля забрудненого моря. Фото: Новини.LIVE

Реакція влади

В Одеській ОВА повідомили, що з 20 грудня всі служби працюють у режимі реагування на надзвичайну ситуацію. Рослинна олія спочатку витекла на території підприємств, а згодом потрапила за їх межі. До роботи залучені ДСНС, екологічна інспекція, портові служби та наукові установи. Проводиться відбір проб води різними лабораторіями, зокрема й МОЗ. На узбережжі громади організували збір забрудненої маси, а постраждалих птахів передають на реабілітацію. Загиблих тварин збирають комунальні служби.

"Моніторинг триває постійно, всі громади, які зазнали впливу, залучені до ліквідації наслідків, а живих птахів передають на реабілітацію", — розповіла директорка Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації Ірина Шатохіна.

Чорне море в Одесі забруднене олією
Ірина Шатохіна про реакцію влади. Фото: Новини.LIVE
Чорне море в Одесі забруднене олією
Птах, якого вдалося врятувати. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми показували кадри з одеського пляжу після забруднення. Також ми писали, що одеситів закликають допомогти врятувати птахів.

Одеса Одеська область Новини Одеси море екологія забруднення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації