Главная Одесса Загрязнение моря в Одессе — какие последствия для экологии

Загрязнение моря в Одессе — какие последствия для экологии

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 17:08
Загрязнение моря возле Одессы растительным маслом: что известно
Пятно масла в море. Фото: Новини.LIVE

После вражеских атак на портовую инфраструктуру Одесской области в море зафиксировали загрязнение растительным маслом. Вещество попало в акваторию порта и частично добралось до побережья. Экологи, портовики и областные власти проводят мониторинг и ликвидацию последствий. Специалисты объясняют, какую угрозу несет загрязнение и что делают службы на местах.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали во время брифинга в Одессе.

Первые проверки

20-21 декабря россияне массированно атаковали Одесскую область ударными дронами. Государственная экологическая инспекция начала проверки сразу, как только появилась возможность безопасного доступа к объектам. Специалисты отобрали пробы воды на территории порта, а затем и на побережье Одессы, в частности в районе Ланжерона. Анализы передали в лабораторию, где определяют содержание жиров и другие показатели. Инспекция осуществляет ежедневный мониторинг и обещает обнародовать результаты после завершения исследований. Сейчас речь идет о растительном масле, которое не является нефтепродуктом, но все равно оказывает негативное влияние на окружающую среду, особенно на птиц, попадающих в пленку на воде.

"Сейчас можем говорить, что на поверхности воды зафиксировано растительное масло. Это не нефтепродукт и не токсичное вещество, но оно имеет негативное влияние на окружающую среду. Основная угроза сейчас — для птиц, которые попадают в пленку масла и не могут двигаться. Пробы воды отобраны, лабораторные результаты ожидаем в ближайшие дни", — сказала заместитель начальника Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа Анжела Балаклеец.

Чорне море в Одесі забруднене олією
Анжела Балаклеец рассказывает о последствиях. Фото: Новини.LIVE
Чорне море в Одесі забруднене олією
Загрязненное море в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Работа порта

В Государственном предприятии "Администрация морских портов Украины" сообщили, что утечка растительного масла произошла в результате вражеских ударов по инфраструктуре Морского порта "Южный". Мероприятия по локализации начались сразу после попадания вещества в акваторию, однако постоянные атаки в течение выходных ограничивали работу персонала. После снижения угрозы портовики смогли нарастить силы, перекрыли подходной канал и сосредоточили основную часть загрязнения внутри акватории. Судоходство в порту временно закрыли. Для ликвидации последствий используют различные типы боновых заграждений и специализированные суда со скиммерами и нефтемусоросборщиками.

"Из-за постоянной угрозы обстрелов в течение выходных возможности для работы были ограничены. Мы применили боновые заграждения и специализированные суда, чтобы локализовать основную часть загрязнения в пределах акватории порта. Однако точные объемы утечки пока назвать невозможно", — сообщил начальник отдела экологического менеджмента ГП "АМПУ" Владислав Долинский.

Чорне море в Одесі забруднене олією
Владислав Долинский о работе порта. Фото: Новини.LIVE
Чорне море в Одесі забруднене олією
Волна загрязненного моря. Фото: Новини.LIVE

Реакция властей

В Одесской ОГА сообщили, что с 20 декабря все службы работают в режиме реагирования на чрезвычайную ситуацию. Растительное масло сначала вытекло на территории предприятий, а затем попало за их пределы. К работе привлечены ГСЧС, экологическая инспекция, портовые службы и научные учреждения. Проводится отбор проб воды различными лабораториями, в том числе и Минздравом. На побережье общины организовали сбор загрязненной массы, а пострадавших птиц передают на реабилитацию. Погибших животных собирают коммунальные службы.

"Мониторинг продолжается постоянно, все громады, которые подверглись воздействию, привлечены к ликвидации последствий, а живых птиц передают на реабилитацию", — рассказала директор Департамента экологии и природных ресурсов Одесской областной государственной администрации Ирина Шатохина.

Чорне море в Одесі забруднене олією
Ирина Шатохина о реакции властей. Фото: Новини.LIVE
Чорне море в Одесі забруднене олією
Птица, которую удалось спасти. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы показывали кадры с одесского пляжа после загрязнения. Также мы писали, что одесситов призывают помочь спасти птиц.

Одесса Одесская область Новости Одессы море экология загрязнение
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
