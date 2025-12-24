Разлив масла в Одессе после удара по порту Южный

Пятно масла в море. Фото: Новини.LIVE

После смены ветра на восточное побережье Одессы накрыло растительное масло. Загрязнение из района порта "Южный" дошло до Одесского залива и городских пляжей. Отрада и Ланжерон оказались в масляной пленке. На берегу уже находят погибших птиц.

Об этом сообщил эколог Владислав Балинский.

Масляные пятна

По словам эколога, зафиксированное загрязнение — следствие масштабного разлива подсолнечного масла после ударов по портовой инфраструктуре. Речь идет о повреждении терминала Allseeds в порту "Южный", который 20 декабря 2025 года подвергся ракетно-дроновой атаке. Тогда в море могли вытечь тысячи тонн масла. Владислав Балинский отмечает, что ситуация имеет признаки экологической катастрофы. Он добавил, что Одесский залив работает как ловушка для поверхностной пленки, поэтому загрязнение не рассеивается, а накапливается и прибивается к берегу.

"Теперь, когда пленка зашла в Одесский залив, экологические и экономические последствия будут значительными. Для экосистем, города и людей", — отметил Владислав Балинский.

Пятно в море. Фото: Новини.LIVE

На пляжах Отрады и Ланжерона уже зафиксировали десятки погибших птиц, преимущественно малую пирникозу. При сохранении восточного или северо-восточного ветра зона загрязнения может расширяться вдоль всего одесского побережья.

Загрязненная волна. Фото: Новини.LIVE

Эколог также обращает внимание на риск попадания загрязненной морской воды в Куяльницкий лиман и призывает срочно оценить угрозы и принять меры предосторожности. По его словам, атаки РФ по портам и терминалам — это удары с прогнозируемыми экологическими последствиями, а не случайные инциденты.

Брызги волны. Фото: Новини.LIVE

Официальная информация

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что акватория порта "Южный" временно перекрыта до полной ликвидации последствий. Портовый канал закрыли двумя слоями боновых заграждений, привлечены специализированный флот и суда для сбора масла с водной поверхности. Государственная экологическая инспекция и ОЦКПХ МЗ Украины осуществляют мониторинг состояния воды, а побережье ограждено.

Загрязненное море на Ланжероне. Фото: Новини.LIVE

Первые двое суток после атаки порт находился под обстрелами, поэтому работы по локализации утечки проводили только в перерывах между тревогами, с соблюдением безопасности для персонала. Сразу после обнаружения загрязнения к ликвидации последствий привлекли все профильные службы.

Елка на фоне пятна в море. Фото: Новини.LIVE

Одесский зоопарк принимает пострадавших птиц на реабилитацию. Волонтеры советуют собирать живых птиц в коробки, отмывать моющим средством без запаха и содержать до полного восстановления пера.

Вид на загрязнение с пляжа. Фото: Новини.LIVE



