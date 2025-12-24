Экологическая угроза на пляжах Одессы: что известно о загрязнении

Загрязненное море в Одессе. Фото: скриншот из видео

В Одессе произошла экологическая катастрофа, в соцсетях начали распространять кадры с местных пляжей, где видно загрязненную воду и пятна, похожие на нефтяные. Также сообщают о погибших птицах на берегу.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Реклама

Читайте также:

Загрязнение моря

На кадрах, которые начали распространять в соцсетях видно пятна в воде вблизи берега и мертвых птиц, которых выбросило волнами на песок. В частности речь идет о пляжах Дельфин и Ланжерон. По словам Сергея Лысака, происхождение пятен и масштабы загрязнения пока неизвестны. Специалисты должны выяснить, идет ли речь о нефтепродуктах и какую угрозу это представляет для окружающей среды. На место происшествия уже выехали экологическая инспекция, КП "Побережье", КУ РВС и Департамент муниципальной безопасности Одесского городского совета. Службы осматривают акваторию и береговую линию, фиксируют последствия и отбирают пробы воды.

"После получения выводов специалистов будет предоставлена дополнительная официальная информация", — заявил Лысак.

Напомним, мы сообщали, что на побережье Одесской области обнаружили мазутные пятна. Таком мы писали, что в Одессе проводят расследование в отношении кафе, в котором издевались над животными.