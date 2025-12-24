Відео
Головна Одеса Екологічна катастрофа в Одесі — у морі виявили плями

Екологічна катастрофа в Одесі — у морі виявили плями

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 09:16
Екологічна загроза на пляжах Одеси: що відомо про забруднення
Забруднене море в Одесі. Фото: скриншот з відео

В Одесі сталася екологічна катастрофа, у соцмережах почали поширювати кадри з місцевих пляжів, де видно забруднену воду та плями, схожі на нафтові. Також повідомляють про загиблих птахів на березі.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:

Забруднення моря

На кадрах, які почали поширювати у соцмережах видно плями у воді поблизу берега та мертвих птахів, яких викинуло хвилями на пісок. Зокрема йдеться про пляжі Дельфін і Ланжерон. За словами Сергія Лисака, походження плям і масштаби забруднення наразі невідомі. Фахівці мають з’ясувати, чи йдеться про нафтопродукти та яку загрозу це становить для довкілля. На місце події вже виїхали екологічна інспекція, КП "Узбережжя", КУ РВС та Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради. Служби оглядають акваторію та берегову лінію, фіксують наслідки й відбирають проби води.

"Після отримання висновків фахівців буде надано додаткову офіційну інформацію", — заявив Лисак.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на узбережжі Одещини виявили мазутні плями. Таком ми писали, що в Одесі проводять розслідування стосовно кафе, в якому знущалися з тварин.

Одеса Одеська область Новини Одеси море екологія
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
