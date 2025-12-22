Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Поліція порушила справу проти власників кото-кафе в Одесі

Поліція порушила справу проти власників кото-кафе в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 13:34
Розслідування загибелі кошенят у кафе Одеси
Кошеня в одеському закладі. Фото: скриншот з відео

В Одесі розгорівся скандал навколо закладу, який здавав кошенят в оренду. Декілька пухнастиків загинули. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Що сталося

Поліцейські разом із представниками департаменту екології та ветеринаром перевірили кафе кототерапії в центрі Одеси. Серед усіх тварин декілька були в хворобливому стані, а двоє кошенят померли. Слідчі відділу поліції № 2 внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 КК України — жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі. Максимальне покарання за статтею — до трьох років позбавлення волі. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події та збирають необхідні докази.

Скандал з котокафе

В Одесі розгорівся гучний скандал навколо закладу cat._lounge, де відвідувачам за гроші пропонували проводити час з котами або брати їх додому. Журналісти та активісти звернули увагу на відсутність документів про вакцинацію та погані умови для тварин. Деякі кошенята були налякані, багато перебували у стресі, а зоозахисники стверджують, що це могло вплинути на загибель тварин.

Нагадаємо, ми повідомляли, що через зміну клімату на Одещині під загрозою горностаї. Також ми писали, що в Одесі поліцейських звинуватили в наїзді на собаку.

Одеса тварини Одеська область знущання Новини Одеси коти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації