Розслідування загибелі кошенят у кафе Одеси

В Одесі розгорівся скандал навколо закладу, який здавав кошенят в оренду. Декілька пухнастиків загинули. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Що сталося

Поліцейські разом із представниками департаменту екології та ветеринаром перевірили кафе кототерапії в центрі Одеси. Серед усіх тварин декілька були в хворобливому стані, а двоє кошенят померли. Слідчі відділу поліції № 2 внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 КК України — жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі. Максимальне покарання за статтею — до трьох років позбавлення волі. Слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини події та збирають необхідні докази.

Скандал з котокафе

В Одесі розгорівся гучний скандал навколо закладу cat._lounge, де відвідувачам за гроші пропонували проводити час з котами або брати їх додому. Журналісти та активісти звернули увагу на відсутність документів про вакцинацію та погані умови для тварин. Деякі кошенята були налякані, багато перебували у стресі, а зоозахисники стверджують, що це могло вплинути на загибель тварин.

