Полиция возбудила дело против владельцев кото-кафе в Одессе

Полиция возбудила дело против владельцев кото-кафе в Одессе

Дата публикации 22 декабря 2025 13:34
Расследование гибели котят в кафе Одессы
Котенок в одесском заведении. Фото: скриншот из видео

В Одессе разгорелся скандал вокруг заведения, которое сдавало котят в аренду. Несколько пушистиков погибли. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Что произошло

Полицейские вместе с представителями департамента экологии и ветеринаром проверили кафе кототерапии в центре Одессы. Среди всех животных несколько были в болезненном состоянии, а двое котят умерли. Следователи отдела полиции № 2 внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 УК Украины — жестокое обращение с животными, что привело к их гибели. Максимальное наказание по статье — до трех лет лишения свободы. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и собирают необходимые доказательства.

Скандал с котокафе

В Одессе разгорелся громкий скандал вокруг заведения cat._lounge, где посетителям за деньги предлагали проводить время с котами или брать их домой. Журналисты и активисты обратили внимание на отсутствие документов о вакцинации и плохие условия для животных. Некоторые котята были напуганы, многие находились в стрессе, а зоозащитники утверждают, что это могло повлиять на гибель животных.

Напомним, мы сообщали, что из-за изменения климата в Одесской области под угрозой горностаи. Также мы писали, что в Одессе полицейских обвинили в наезде на собаку.

