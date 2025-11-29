Полиция объяснила видео со сбитой собакой: что произошло на самом деле

Раненая собака в машине патрульных. Фото: кадр из видео

В соцсетях распространили видео, где якобы полицейские сбили собаку во время патрулирования. Однако выяснилось, что инспекторы, наоборот, пытались спасти животное после ДТП, которое спровоцировал неизвестный водитель.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одессы.

Реклама

Читайте также:

Что ответили в полиции

По их данным, инцидент произошел вчера вечером, когда патрульные ехали по маршруту и увидели на дороге женщину, которая звала на помощь. Она рассказала, что неизвестный автомобиль наехал на собаку и скрылся, оставив животное посреди дороги. Инспекторы сразу остановились, чтобы помочь. Женщина подняла собаку на руки, и вместе с полицейскими они отправились в ближайшую ветеринарную клинику.

Однако в то время заведение было закрыто — из-за позднего времени и объявленной воздушной тревоги. Патрульные начали искать другую работающую клинику, но все они уже не принимали пациентов.

Животное спасти не удалось

Несмотря на все попытки найти помощь, собака умерла по дороге. Патрульные отмечают: ни один из них не вызвал ДТП, а все действия были направлены на спасение животного. В службе призывают не распространять непроверенные обвинения, поскольку видео в сети не отражает реальных обстоятельств происшествия.

Напомним, Укрзализныця прописала правила перевозки животных и установила определенные обязательства для их владельцев. Также мы писали, как подготовиться к выезду за границу с животными.