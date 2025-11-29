Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе обвинили патрульных в наезде на собаку — что случилось

В Одессе обвинили патрульных в наезде на собаку — что случилось

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 13:07
Полиция объяснила видео со сбитой собакой: что произошло на самом деле
Раненая собака в машине патрульных. Фото: кадр из видео

В соцсетях распространили видео, где якобы полицейские сбили собаку во время патрулирования. Однако выяснилось, что инспекторы, наоборот, пытались спасти животное после ДТП, которое спровоцировал неизвестный водитель.

Об этом сообщили в патрульной полиции Одессы.

Реклама
Читайте также:

Что ответили в полиции

По их данным, инцидент произошел вчера вечером, когда патрульные ехали по маршруту и увидели на дороге женщину, которая звала на помощь. Она рассказала, что неизвестный автомобиль наехал на собаку и скрылся, оставив животное посреди дороги. Инспекторы сразу остановились, чтобы помочь. Женщина подняла собаку на руки, и вместе с полицейскими они отправились в ближайшую ветеринарную клинику.

Однако в то время заведение было закрыто — из-за позднего времени и объявленной воздушной тревоги. Патрульные начали искать другую работающую клинику, но все они уже не принимали пациентов.

Животное спасти не удалось

Несмотря на все попытки найти помощь, собака умерла по дороге. Патрульные отмечают: ни один из них не вызвал ДТП, а все действия были направлены на спасение животного. В службе призывают не распространять непроверенные обвинения, поскольку видео в сети не отражает реальных обстоятельств происшествия.

Напомним, Укрзализныця прописала правила перевозки животных и установила определенные обязательства для их владельцев. Также мы писали, как подготовиться к выезду за границу с животными.

Одесса авария животные Одесская область Новости Одессы собака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации