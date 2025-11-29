Поліція пояснила відео зі збитою собакою: що сталося насправді

Поранена собака в машині патрульних. Фото: кадр з відео

У соцмережах поширили відео, де нібито поліцейські збили собаку під час патрулювання. Проте з’ясувалося, що інспектори, навпаки, намагалися врятувати тварину після ДТП, яку спричинив невідомий водій.

Про це повідомили в патрульній поліції Одеси.

Що відповіли у поліції

За їхніми даними, інцидент стався учора ввечері, коли патрульні їхали маршрутом та побачили на дорозі жінку, яка кликала на допомогу. Вона розповіла, що невідомий автомобіль наїхав на собаку й зник, залишивши тварину посеред дороги. Інспектори одразу зупинилися, щоб допомогти. Жінка підняла собаку на руки, і разом з поліцейськими вони вирушили до найближчої ветеринарної клініки.

Однак у той час заклад був зачинений — через пізній час і оголошену повітряну тривогу. Патрульні почали шукати іншу працюючу клініку, але всі вони вже не приймали пацієнтів.

Тварину врятувати не вдалося

Попри всі спроби знайти допомогу, собака помер дорогою. Патрульні наголошують: жоден із них не спричинив ДТП, а всі дії були спрямовані на порятунок тварини. У службі закликають не поширювати неперевірені звинувачення, оскільки відео в мережі не відображає реальних обставин події.

