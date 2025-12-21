Видео
Коты в аренду — в Одессе заведение оказалось в центре скандала

Коты в аренду — в Одессе заведение оказалось в центре скандала

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 16:20
Скандал в Одессе - "бизнесмены" сдавали котят в аренду, есть погибшие
Котенок, которого сдавали в аренду в Одессе. Фото: кадр из видео

В Одессе разгорелся громкий скандал вокруг заведения, где посетителям за деньги предлагали проводить время с котами или брать их домой. Зоозащитники призвали прекратить эксплуатацию животных.

На ситуацию отреагировала зоозащитная организация Animal SOS.

Коти в оренду — в Одесі заклад опинився в центрі скандалу - фото 1
Комментарий зоозащитников. Фото: скриншот из instagram

Коты в аренду в Одессе

История началась с видео и сообщений в соцсетях. Там девушка рассказывала о сдаче в аренду котят за 280 и 500 грн. На кадрах было видно напуганных котят, которых постоянно брали на руки разные люди. Животные громко мяукали, прятались и находились в явном стрессе. Кроме этого в заведении не было информации о вакцинации, регулярном ветеринарном контроле и условиях содержания животных. Любой мог прийти и взять котенка поиграть на день, а потом отдать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведение позиционировало себя как пространство, где за плату можно пообщаться с котами, которые "помогут реабилитироваться". В помещении постоянно находились около 12 животных, а посетители могли без ограничений брать котят на руки.

На ситуацию обратили внимание зоозащитники, которые наведались в заведение и забрали животных. В то же время одесское издание Думская сообщает, что котята были больны, один умер прямо в переноске, еще один — позже. Предварительно, причиной могла стать инфекция. Если это подтвердится, под угрозой здоровья были все животные, которые находились в заведении.

Что говорят зоозащитники

Зоозащитники отмечают говорят, что постоянный шум, замкнутое пространство и непрерывный контакт с посетителями могут приводить к хроническому стрессу, ослаблению иммунитета и инфекционным заболеваниям у кошек.

В частности Animal SOS, публично осудили "аренду котов" и призвали прекратить эксплуатацию животных. Там напомнили, что приюты переполнены, а настоящая помощь — это лечение, передержка и поиск постоянных домов, а не заработок на стрессе животных.

Напомним, мы писали, как одесские волонтеры спасают животных. Также сообщали о скандале с Одесским биопарком.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
