Волонтеры в Одессе - как спасают и находят новые семьи для животных

Трое собак в вольере. Фото: Новини.LIVE

Ежегодно 4 октября мир отмечает Всемирный день животных — дату, призванную напомнить об ответственности человека за тех, кого он приручил. Это праздник не только для владельцев домашних любимцев, но и для всех, кто занимается судьбой братьев наших меньших. Именно в этот день особенно важно говорить о тех, кто ежедневно спасает брошенных и забытых. В Одессе таким местом стал Центр адопции собак — пространство, где главный акцент делают не на количестве вольеров, а на поиске новых семей для четвероногих.

Какая сегодня ситуация в ценре адопции и с чем приходится сталкиваться его сотрудникам ежедневно, узнавали журналисты Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Центр адопции собак

Это не классический приют, ведь здесь главный акцент делают на поиске ответственных хозяев для четвероногих. Волонтеры стремятся доказать, что собаки из приюта могут стать не менее преданными друзьями, чем те, которых покупают в питомниках. Но на пути к этой цели приходится преодолевать многочисленные стереотипы. Самый большой вызов — убедить людей в том, что животные, которые уже пережили тяжелые истории, заслуживают второго шанса в новой семье.

"У нас есть и овчарка, и дракхары, но их так же люди не берут, потому что они из приюта. Считается, что у них либо плохое поведение, либо собака уже взрослая и поэтому с ней будет трудно. На самом деле те люди, которые брали у нас собак, могут подтвердить, что они ничем не хуже, а иногда даже лучше. Потому что они прошли трудный путь и ценят то, что наконец оказались в любящей семье", — говорит одна из основательниц центра адопции собак Яна Титаренко.

Одна из основательниц центра адопции собак Яна Титаренко, о животных. Фото: Новини.LIVE

В обществе до сих пор царит миф, что такие животные агрессивные, больные или не способны приспособиться к новой жизни. Впрочем, опыт доказывает обратное — те, кто взял четвероногих из центра, получили преданных и благодарных друзей.

Незаконное разведение животных

В Украине до сих пор существует практика "черного разведения". В таких местах животных содержат в ужасных условиях, без ветеринарного ухода и элементарных норм гуманности. Это порождает новые волны беспризорности, ведь люди часто покупают животное без документов и впоследствии отказываются от него. Чтобы бороться с этим явлением, центр продвигает идею социальной рекламы и инициатив, которые призывали бы брать собак у волонтеров.

"Покупая породистое животное, ты не всегда получаешь гарантию, что оно будет здорово. Мы неоднократно обращались в городской совет с идеей социальных проектов. К сожалению, ситуация после начала войны стала еще хуже: к брошенным собакам из нашего региона добавились те, которых оставляли на оккупированных и прифронтовых территориях. Некоторых просто привязывали или закрывали дома, когда люди вынуждены были бежать", — рассказывает соучредительница.

Черная собака смотрит в сторону. Фото: Новини.LIVE

Волна брошенных животных накрыла приюты по всей стране. Война добавила к старым проблемам новые, еще более трагические истории. Ответственность легла на плечи волонтеров, которые нередко спасают собак из зон активных боевых действий. Они не просто дают приют, но и пытаются найти новые семьи для каждого спасенного хвоста. И хотя условия тяжелые, волонтеры продолжают работать, потому что знают: каждый спасенный пес — это спасенная жизнь.

Животные из центра адопции

Сегодня под опекой центра около 50 собак. Среди них есть щенки, молодые животные и пожилые собаки, пережившие настоящие трагедии. Все они имеют собственные истории, но есть те, которые оставляют особый след в памяти волонтеров. Такие случаи показывают, насколько важную роль играют совместные усилия военных, активистов и неравнодушных граждан.

"Каждая такая история — это цепочка добра. От военных до волонтеров и неравнодушных людей. Чтобы собака попала к нам, иногда преодолевает десятки рук и сотни километров. Мы до сих пор помогаем коллегам из Херсона спасать животных после обстрелов дронами. К сожалению, сейчас эта ситуация максимально критическая", — делится соучредитель центра адопции собак.

Одна из собак центра адопции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно сюда попадают животные, чьи судьбы могли бы сложиться совсем иначе, если бы не поддержка людей. Но пространство центра имеет свои ограничения. Количество вольеров не позволяет принять всех, кто нуждается в спасении. Поэтому для волонтеров главной задачей остается найти новые семьи для уже спасенных собак. Вместе с тем работники центра признают: взрывы и постоянный стресс делают животных более агрессивными. Это затрудняет их сожительство и заставляет волонтеров искать лучшие решения по расселению. В условиях войны эта задача становится еще сложнее. Но она остается необходимой, ведь каждое новое свободное место означает шанс спасти еще одно животное.

"Это исключительно волонтерский проект. Мы не имеем поддержки от государства или фондов. Каждый человек, который берет собаку из нашего центра, помогает не только этому животному, но и тому, которое мы сможем спасти завтра. Это наша миссия", — отмечает одна из основательниц центра Яна Титаренко.

Собака оперлась лапами на клетку вольера. Фото: Новини.LIVE

Здесь нет финансирования от государства или крупных фондов, а каждый шаг — от уборки территории до закупки кормов — осуществляется силами команды и неравнодушных людей. Поэтому требование к ответственным владельцам логично: ведь центр стремится, чтобы собака не попала в руки к тем, кто не готов взять за нее полную ответственность. Отдельное внимание уделяется теме стерилизации, ведь именно она может стать ключом к решению проблемы бездомных животных в будущем.

"В Украине есть такое понятие стерилизации бездомных животных. Но мы все-таки считаем, что для того, чтобы эта ситуация выровнялась, надо стерилизовать животных не только бездомных, а если, например, есть человек, у которого нет финансовой возможности, но есть желание, программа должна действовать и на него", — объясняет волонтер.

Светлый пес из центра адопции. Фото: Новини.LIVE

Особенно это заметно в селах, где люди не имеют средств на ветеринарные услуги. Именно поэтому, отмечают в центре, нужны инициативы, которые позволили бы стерилизовать не только бездомных, но и домашних животных в семьях с низким достатком. Иначе новые поколения щенков и котят так же будут оказываться на улицах.

"Если, например, у бабушки во дворе родятся щенки, они все равно станут, в конце концов, уличными, потому что она их просто вынесет где-то в коробке на базар или просто выпустит за пределы своего двора. Поэтому, если у человека есть желание просто стерилизовать или кота, или собаку, программа должна быть рассчитана и на него", — добавляет волонтер.

Собака сидит на лавочке. Фото: Новини.LIVE

Этот подход позволил бы уменьшить количество брошенных животных еще на этапе, когда они даже не успели появиться на свет. Волонтеры отмечают: стерилизация — это не жестокость, а способ уберечь тысячи собак и кошек от будущих страданий.

Как уберечься от укусов

Не менее важным аспектом является поведение самих животных после стрессовых событий, таких как взрывы или обстрелы. Некоторые боятся, что агрессивные собаки могут представлять угрозу. Но у волонтеров другой взгляд: животные реагируют на поведение человека, чувствуют его эмоции и страхи. И именно это объясняет, почему иногда пес начинает лаять или бросаться.

"Вы знаете, я часто слышу о том, что животные лают и кусают людей на улице. Но, к счастью, никогда с такой ситуацией не сталкивалась. Животные чувствуют ваш страх, животные чувствуют вашу агрессию. Поэтому, если на вас лает собака, можно к ней просто повернуться, можно спросить, что она хочет. На самом деле, это может вызвать улыбку, когда это так работает", — делится одна из основательниц центра Яна Титаренко.

Собака сидит в вольере. Фото: Новини.LIVE

Большинство случаев агрессии собак связаны не с их жестокостью, а с инстинктом самозащиты. Псы защищают территорию, щенков или же реагируют на раздражители. В центре отмечают: нельзя провоцировать животное, бросать в него камни или кричать. Именно терпение и понимание помогают избежать конфликтов с уличными животными.

Жестокое обращение с животными

Жестокое обращение с животными это отдельный пункт. И хотя может казаться, что подобных случаев стало больше, на самом деле это скорее результат активного распространения информации в соцсетях. Там, где раньше такие истории оставались локальными, сегодня они быстро становятся известными всем.

"Все происходит от того, что людей не наказывают за жестокое обращение. Если бы у нас были реальные приговоры в достаточном количестве, но они, к счастью, уже есть. Это огромная работа зоозащитного сообщества для того, чтобы эти случаи были доведены до суда. Потому что просто вызвать полицию — это не о чем", — отмечает активистка.

Животные из центра адопции. Фото: Новини.LIVE

Хотя некоторые дела доходят до суда, приговоры часто слишком мягкие и не создают прецедента, который мог бы сдержать других. В большинстве случаев виновные получают условные сроки или незначительные штрафы. Это формирует ощущение безнаказанности, из-за чего случаи жестокости повторяются. Волонтеры убеждены: только реальные наказания смогут изменить ситуацию.

Поддержка центра адопции

Отдельно волонтеры просят поддержки людей. Это может быть финансовая помощь, передача корма или лекарств, а также информационная поддержка — распространение историй о собаках и котах в соцсетях. Каждый лайк или репост увеличивает шансы найти животному новую семью. Студенты и школьники, которые приходят в центр, уже активно приобщаются, помогая привлекать внимание к проблеме.

"Поддержать нас можно любым способом. У нас есть социальные сети, наш центр адопции есть в Инстаграм. Общественная организация Animals of Odessa имеет реквизиты на собственных страницах. Нам можно привозить корм прямо сюда, нам можно привозить обработки, поводки. Но самое главное, в чем мы нуждаемся от людей, — это распространение информации о нас. К нам приходят студенты, дети, и я всегда их прошу, чтобы они тегали нас в социальных сетях", — рассказывает одна из основательниц центра Яна Титаренко.

Собака за решеткой вольера. Фото: Новини.LIVE

Информационная составляющая на самом деле имеет огромное значение. Чем больше людей узнает о центре, тем больше шансов у собак найти дом. Волонтеры объясняют: главное, чтобы потенциальные хозяева имели возможность познакомиться с животными лично. Ведь только так можно понять, возникает ли между ними та самая связь, которая способна перерасти в дружбу на всю жизнь.

Новые хозяева для животных

Процесс передачи животных построен так, чтобы максимально защитить их от повторного оставления. Волонтеры не позволяют просто забрать собаку из центра без контроля. Они проверяют новую семью, посещают место жительства и даже возвращают животное обратно, если обещания владельцев не выполняются. Это позволяет минимизировать риски и убедиться, что собака действительно попала в ответственные руки.

"Мы никогда не отдаем животное, чтобы люди просто его забрали и уехали. Это могут быть только случаи, когда мы непосредственно знаем этих людей или кто-то из нашей команды знаком с семьей. В основном мы берем паспортные данные, отвозим животное на место его нового проживания. И первый период мы обязательно следим, просим присылать нам фото и видео. И были случаи, когда мы приезжали и забирали животное обратно. У нас недавно вернулась собака. Люди пообещали, что они построят будку, сделают вольер. В течение двух недель ничего из этого сделано не было. Мы поехали и забрали собаку", — делится волонтер.

Собака ждет своего хозяина. Фото: Новини.LIVE

За пять лет работы в центре убедились: шанс есть у каждого животного, независимо от возраста или состояния здоровья. Часто люди выбирают даже тех собак, которые на первый взгляд не имели никаких перспектив. Волонтеры называют такие истории настоящими победами, ведь они доказывают: любовь и забота способны изменить любую судьбу.

"Красота — это не залог счастья. Иногда забирают собак с разными недостатками, из разной возрастной категории, с разными характерами. И ты думаешь, что у этой собаки вообще шансов ноль. А она живет в Польше и спит на диване. Если помните, была такая история, что пес приплыл на плоту после подрыва Каховской ГЭС. Это был очень старый пес, ему было 10 лет. Он имел немало хронических болезней. Но Боня сейчас почетный житель польского города. Он гуляет по улицам Польши, спит на диване, ездит в автобусе", — отметила одна из основательниц центра Яна Титаренко.

Собака вылезла на будку в вольере. Фото: Новини.LIVE

Эта история стала символом веры в чудо: даже старенькая больная собака может найти семью и счастье. В центре говорят: каждое спасенное животное — это доказательство того, что любовь и человечность способны преодолевать любые барьеры. И главное, что остается неизменным — у всех есть шанс.

Ранее мы писали, что в Одесской области животные нападают на людей — с чем это связано. А также о том, почему в Одессе застрелили собаку.