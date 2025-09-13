Енот из биопарка в Одессе на лечении

В Одессе во время драки в биопарке травмировался енот. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

В Одессе снова заговорили о енотах из "БиоПарка". После сообщений в медиа о пострадавшем животном, экоинспекция вместе с городскими службами проверила условия содержания зверей. Оказалось, что енот травмировался во время драки.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Травмированный енот в биопарке Одессы

По их данным, 12 сентября специалисты и полиция осмотрели енотов в "БиоПарке". Проверка показала, что животное пострадало не от ненадлежащего ухода, а во время драки со своими соседями. Енот получил помощь в ветеринарной клинике и сейчас находится на лечении. После восстановления его снова попытаются вернуть в стаю, а если другие не примут, то он будет жить отдельно.

Какие условия содержания животных в биопарке

Условия содержания пяти енотов в вольере признали соответствующими нормам. Там есть укрытие, вода, свежий воздух и естественное освещение.

Однако на этом история не заканчивается. В экоинспекцию поступила жалоба относительно других возможных нарушений в "БиоПарке". Поэтому инспекция обратилась в центральный орган ГЭИ с просьбой согласовать внеплановую проверку всех условий содержания диких животных в парке.

Что известно об истории с енотом в биопарке

Добавим, что посетители контактного зоопарка "БиоПарк" сняли видео с енотом, который не мог нормально передвигаться. Животное все еще находилось в вольере, где "развлекало" гостей заведения. Зооволонтеры пытались связаться с администрацией, но звонки игнорировали. Только после огласки в соцсетях "БиоПарк" заявил, что животное осмотрел ветеринар, который также утверждал, что животное получило травмы во время драки.

Напомним, экологи проверили состояние енота в одном из контактных зоопарков Одессы на факт жестокого обращения с ним. Также мы писали, что одесский депутат возмутилась антисанитарией в центре города.