Єнот з біопарку в Одесі на лікуванні

В Одесі під час бійки у біопарку травмувався єнот. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

В Одесі знову заговорили про єнотів з "БІО-ПАРКу". Після повідомлень у медіа про постраждалу тварину, екоінспекція разом із міськими службами перевірила умови утримання звірів. Виявилося, що єнот травмувався під час бійки.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Травмований єнот у біопарку Одеси

За їхніми даними, 12 вересня фахівці та поліція оглянули єнотів у "БІО-ПАРКу". Перевірка показала, що тварина постраждала не від неналежного догляду, а під час бійки зі своїми сусідами. Єнот отримав допомогу у ветеринарній клініці й нині перебуває на лікуванні. Після відновлення його знову спробують повернути у зграю, а якщо інші не приймуть, то він житиме окремо.

Які умови утримання тварин у біопарку

Умови утримання п’яти єнотів у вольєрі визнали відповідними нормам. Там є укриття, вода, свіже повітря та природне освітлення.

Однак на цьому історія не закінчується. До екоінспекції надійшла скарга щодо інших можливих порушень у "БІО-ПАРКу". Тож інспекція звернулася до центрального органу ДЕІ з проханням погодити позапланову перевірку всіх умов утримання диких тварин у парку.

Що відомо про історію з єнотом в біопарку

Додамо, що відвідувачі контактного зоопарку "Біопарк" зняли відео з єноткою, яка не могла нормально пересуватися. Тварина все ще перебувала у вольєрі, де "розважала" гостей закладу. Зооволонтери намагалися зв’язатися з адміністрацією, але дзвінки ігнорували. Лише після розголосу в соцмережах "Біопарк" заявив, що тварину оглянув ветеринар, який також стверджував, що тварина отримала травми під час бійки.

