Головна Одеса Розстріляв собаку на трасі здоров'я в Одесі — подробиці

Розстріляв собаку на трасі здоров'я в Одесі — подробиці

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 19:05
В Одесі застрелили безпритульного собаку — деталі
Зграя безпритульних собак в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні зранку чоловік почав стріляти у безпритульних собак. На жаль, один пес загинув. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі справи

Сьогодні вранці місцева жителька почула постріли на Трасі здоров’я в Одесі, а згодом виявила тіло безпритульного собаки та повідомила про це поліцію. Правоохоронці встановили, що до стрілянини причетний 66-річний місцевий чоловік. Він пояснив, що відкрив вогонь по зграї собак, бо ті нібито на нього напали. В результаті одна з тварин загинула.

Що загрожує

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з твариною. Максимальне покарання, яке загрожує ха цією статтею, — до 3 років позбавлення волі. Зброю та тіло собаки вилучили для проведення експертиз. Наразі триває слідство, яке має з’ясувати всі обставини події. Питання про оголошення чоловіку підозри буде вирішено після додаткових перевірок.

Нагадаємо, ми писали, що росіяни вбивають дельфінів у Чорному морі. Також ми повідомляли, що на Одещині зростає кількість випадків укусів тварин. 

Одеса вбивство Одеська область Новини Одеси собака бездомні тварини
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
