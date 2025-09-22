В Одесі чоловік застрелив собаку на Трасі здоров’я

Зграя собак на Трасі здоров'я. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У соцмережах розгорівся скандал, автори якого стверджують, що сьогодні вранці в Одесі чоловік у військовій формі відкрив вогонь по собаках. Сталося це на Трасі здоров’я. Очевидці намагалися врятувати тварину. Однак, на жаль, чотиралапий не вижив.

Відео з місця події поширюють в соцмережах.

Вбивство тварини

Очевидці зазначають, що зранку біля Лагуни чоловік відкрив вогонь по собаках, що бігали на Трасі здоров’я. Один пес отримав поранення. На відео потрапив фрагмен вже після пострілу. Люди вимагали відвезти собаку у ветклініку. Однак чоловік відмовився. Він накрив тварину шматком тканини та хотів перетягти її на узбіччя. Попри спроби людей допомогти, пес не вижив. Автори відео стверджують, що зловмисник був у стані алкогольного сп'яніння.

Проблеми з вуличними псами

Кількість безпритульних тварин в Одесі велика. Місцеві скаржаться, що собаки зграями бігають вулицями міста, зокрема й на трасі здоров’я. Попри те, що їх стерилізують, кількість випадків укусів тварин чимала.

