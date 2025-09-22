Відео
Головна Одеса На трасі здоров'я в Одесі стріляли по собаках — деталі

На трасі здоров'я в Одесі стріляли по собаках — деталі

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 12:47
В Одесі чоловік застрелив собаку на Трасі здоров’я
Зграя собак на Трасі здоров'я. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У соцмережах розгорівся скандал, автори якого стверджують, що сьогодні вранці в Одесі чоловік у військовій формі відкрив вогонь по собаках. Сталося це на Трасі здоров’я. Очевидці намагалися врятувати тварину. Однак, на жаль, чотиралапий не вижив.

Відео з місця події поширюють в соцмережах.

Читайте також:

Вбивство тварини

Очевидці зазначають, що зранку біля Лагуни чоловік відкрив вогонь по собаках, що бігали на Трасі здоров’я. Один пес отримав поранення. На відео потрапив фрагмен вже після пострілу. Люди вимагали відвезти собаку у ветклініку. Однак чоловік відмовився. Він накрив тварину шматком тканини та хотів перетягти її на узбіччя. Попри спроби людей допомогти, пес не вижив. Автори відео стверджують, що зловмисник був у стані алкогольного сп'яніння.

Проблеми з вуличними псами

Кількість безпритульних тварин в Одесі велика. Місцеві скаржаться, що собаки зграями бігають вулицями міста, зокрема й на трасі здоров’я. Попри те, що їх стерилізують, кількість випадків укусів тварин чимала.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині зросла кількість укусів тваринами людей. Також ми повідомляли, що єнота з одеського біопарку відправили на лікування.

Одеса вбивство стрілянина Одеська область Новини Одеси собака бездомні тварини
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
