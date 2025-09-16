Відео
Тварини нападають — на Одещині зросла кількість укусів людей

Тварини нападають — на Одещині зросла кількість укусів людей

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 18:25
Зростання випадків укусів тварин на Одещині
Лисиця стоїть посеред дороги. Фото ілюстративне: pixabay

В Одеській області зафіксували різке зростання нападів тварин на людей. За останні 7 днів укусів стало майже удвічі більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість постраждали від диких тварин.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Читайте також:

Напади тварин

За останній тиждень на Одещині зафіксували 140 випадків укусів людей тваринами. Загалом від початку року в регіоні вже зафіксовано 217 випадків сказу у чотирилапих. Серед тварин, які спричинили укуси, — 208 випадків припадає на дику фауну, зокрема лисиць і шакалів. Також зафіксовано 9 випадків сказу серед свійських тварин — котів і собак. Найбільше небезпечних ситуацій сталося у Подільському та Березівському районах.

Заходи безпеки

Спеціалісти нагадують мешканцям дотримуватися обережності під час контакту з тваринами, уникати підгодовування диких звірів і своєчасно вакцинувати домашніх улюбленців. Крім того, у районах із найбільшою кількістю випадків сказу проводяться профілактичні заходи, щоб убезпечити населення.

Нагадаємо, ми писали, що єнота з біопарку в Одесі відправили на лікування. Також ми повідомляли про те, як розпізнати сказ у лисиці.

Одеса Одеська область Новини Одеси домашні тварини дикі тварини сказ
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
