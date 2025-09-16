Зростання випадків укусів тварин на Одещині

Лисиця стоїть посеред дороги. Фото ілюстративне: pixabay

В Одеській області зафіксували різке зростання нападів тварин на людей. За останні 7 днів укусів стало майже удвічі більше, ніж попереднього тижня. Переважна більшість постраждали від диких тварин.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Напади тварин

За останній тиждень на Одещині зафіксували 140 випадків укусів людей тваринами. Загалом від початку року в регіоні вже зафіксовано 217 випадків сказу у чотирилапих. Серед тварин, які спричинили укуси, — 208 випадків припадає на дику фауну, зокрема лисиць і шакалів. Також зафіксовано 9 випадків сказу серед свійських тварин — котів і собак. Найбільше небезпечних ситуацій сталося у Подільському та Березівському районах.

Заходи безпеки

Спеціалісти нагадують мешканцям дотримуватися обережності під час контакту з тваринами, уникати підгодовування диких звірів і своєчасно вакцинувати домашніх улюбленців. Крім того, у районах із найбільшою кількістю випадків сказу проводяться профілактичні заходи, щоб убезпечити населення.

