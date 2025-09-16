Видео
Україна
Животные нападают — вна Одесчине выросло количество укусов людей

Дата публикации 16 сентября 2025 18:25
Рост случаев укусов животных в Одесской области
Лиса стоит посреди дороги. Фото иллюстративное: pixabay

В Одесской области зафиксировали резкий рост нападений животных на людей. За последние 7 дней укусов стало почти вдвое больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство пострадали от диких животных.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Читайте также:

Нападения животных

За последнюю неделю в Одесской области зафиксировали 140 случаев укусов людей животными. Всего с начала года в регионе уже зафиксировано 217 случаев бешенства у четвероногих. Среди животных, которые вызвали укусы — 208 случаев приходится на дикую фауну, в частности лисиц и шакалов. Также зафиксировано 9 случаев бешенства среди домашних животных — кошек и собак. Больше всего опасных ситуаций произошло в Подольском и Березовском районах.

Меры безопасности

Специалисты напоминают жителям соблюдать осторожность при контакте с животными, избегать прикармливания диких зверей и своевременно вакцинировать домашних любимцев. Кроме того, в районах с наибольшим количеством случаев бешенства проводятся профилактические мероприятия, чтобы обезопасить население.

Напомним, мы писали, что Енота из Биопарка в Одессе отправили на лечение. Также мы сообщали о том, как распознать бешенство у лисы.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
