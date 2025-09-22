В Одессе мужчина застрелил собаку на Трассе здоровья

Стая собак на Трассе здоровья. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В соцсетях разгорелся скандал, авторы которого утверждают, что сегодня утром в Одессе мужчина в военной форме открыл огонь по собакам. Произошло это на Трассе здоровья. Очевидцы пытались спасти животное. Однако, к сожалению, четверолапый не выжил.

Видео с места происшествия распространяют в соцсетях.

Убийство животного

Очевидцы отмечают, что утром возле Лагуны мужчина открыл огонь по собакам, которые бегали на Трассе здоровья. Один пес получил ранения. На видео попал фрагмент уже после выстрела. Люди требовали отвезти собаку в ветклинику. Однако мужчина отказался. Он накрыл животное куском ткани и хотел перетащить его на обочину. Несмотря на попытки людей помочь, пес не выжил. Авторы видео утверждают, что злоумышленник был в состоянии алкогольного опьянения.

Проблемы с уличными псами

Количество бездомных животных в Одессе большое. Местные жалуются, что собаки стаями бегают по улицам города, в том числе и на трассе здоровья. Несмотря на то, что их стерилизуют, количество случаев укусов животных немалое.

