Крыса в кафе в Одессе: опасный инцидент для посетителей

В одном из кафе в Измаиле Одесской области посетители заметили неприятного гостя — крысу, которая бегала между столами и ногами гостей. Инцидент зафиксировали на видео и распространили в соцсетях.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Неприятные гости

В кафе "Хуторок" в Измаиле отдыхающие внезапно заметили крысу, которая беспрепятственно бегала между столами. Жители города считают, что подобные случаи опасны для здоровья и могут отпугнуть клиентов. Они призывают владельцев заведений питания соблюдать санитарные нормы и контролировать чистоту. Представители кафе пока не комментировали ситуацию.

Какая угроза

Грызуны переносят болезни, которые могут передаваться через контакт с продуктами или поверхностями, а также портят пищевые запасы. Такие случаи являются нарушением санитарных норм и могут привести к штрафам или даже закрытию заведения.

