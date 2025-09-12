Крыса в кафе в Одессе: опасный инцидент для посетителей

Антисанитария в Измаиле — в кафе на Одесчине гуляют крысы
В одном из кафе в Измаиле Одесской области посетители заметили неприятного гостя — крысу, которая бегала между столами и ногами гостей. Инцидент зафиксировали на видео и распространили в соцсетях.
Неприятные гости
В кафе "Хуторок" в Измаиле отдыхающие внезапно заметили крысу, которая беспрепятственно бегала между столами. Жители города считают, что подобные случаи опасны для здоровья и могут отпугнуть клиентов. Они призывают владельцев заведений питания соблюдать санитарные нормы и контролировать чистоту. Представители кафе пока не комментировали ситуацию.
Какая угроза
Грызуны переносят болезни, которые могут передаваться через контакт с продуктами или поверхностями, а также портят пищевые запасы. Такие случаи являются нарушением санитарных норм и могут привести к штрафам или даже закрытию заведения.
