Опасное образование — в Одесчине школа непригодна к обучению
Новый учебный год начался, но в отдельных школах Подольщины условия для учеников остаются неприемлемыми. Один из лицеев не соответствует санитарным нормам.
Об этом сообщили в Подольской райадминистрации.
Опасное обучение
В Янишевском лицее Любашевского поселкового совета состояние учебных помещений и пищеблоков оставляет желать лучшего. Потолки в классах разрушаются, а кабинеты и столовые не соответствуют элементарным санитарным требованиям. Дети вынуждены находиться в опасных условиях, хотя официальные разрешения на работу заведения есть.
Начальник Подольского РОА Михаил Лазаренко подчеркивает, что это недопустимо, особенно когда большинство родителей учеников сейчас воюют за независимость Украины. Он призвал чиновников, педагогов и председателей громад не игнорировать проблему и обеспечить школьникам комфортные и безопасные условия обучения. А родителей — не молчать и сообщать о заброшенных школах.
"Только вместе мы сможем заставить систему работать и создать достойные условия для обучения и воспитания наших детей", — подытожил Лазаренко.
