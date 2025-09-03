Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Опасное образование — в Одесчине школа непригодна к обучению

Опасное образование — в Одесчине школа непригодна к обучению

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 19:25
Проблемы в Янышевском лицее: опасные классы и пищеблоки
Яшинковский лицей. Фото: Подольская райадминистрация

Новый учебный год начался, но в отдельных школах Подольщины условия для учеников остаются неприемлемыми. Один из лицеев не соответствует санитарным нормам.

Об этом сообщили в Подольской райадминистрации.

Реклама
Читайте также:

Опасное обучение

В Янишевском лицее Любашевского поселкового совета состояние учебных помещений и пищеблоков оставляет желать лучшего. Потолки в классах разрушаются, а кабинеты и столовые не соответствуют элементарным санитарным требованиям. Дети вынуждены находиться в опасных условиях, хотя официальные разрешения на работу заведения есть.

Одеса
Надписи на стенах. Фото: Подольская РГА
Одеса
Заброшенный потолок. Фото: Подольская РГА

Начальник Подольского РОА Михаил Лазаренко подчеркивает, что это недопустимо, особенно когда большинство родителей учеников сейчас воюют за независимость Украины. Он призвал чиновников, педагогов и председателей громад не игнорировать проблему и обеспечить школьникам комфортные и безопасные условия обучения. А родителей — не молчать и сообщать о заброшенных школах.

"Только вместе мы сможем заставить систему работать и создать достойные условия для обучения и воспитания наших детей", — подытожил Лазаренко.

Одеса
Сломанные двери лицея. Фото: Подольская РГА

Напомним, мы писали о том, каких учителей не хватает в Украине. Также мы писали о том, сколько детей учится в Купянске.

Одесса образование школы Одесская область Новости Одессы обучение
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации