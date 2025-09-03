Проблемы в Янышевском лицее: опасные классы и пищеблоки

Яшинковский лицей. Фото: Подольская райадминистрация

Новый учебный год начался, но в отдельных школах Подольщины условия для учеников остаются неприемлемыми. Один из лицеев не соответствует санитарным нормам.

Об этом сообщили в Подольской райадминистрации.

Опасное обучение

В Янишевском лицее Любашевского поселкового совета состояние учебных помещений и пищеблоков оставляет желать лучшего. Потолки в классах разрушаются, а кабинеты и столовые не соответствуют элементарным санитарным требованиям. Дети вынуждены находиться в опасных условиях, хотя официальные разрешения на работу заведения есть.

Надписи на стенах. Фото: Подольская РГА

Заброшенный потолок. Фото: Подольская РГА

Начальник Подольского РОА Михаил Лазаренко подчеркивает, что это недопустимо, особенно когда большинство родителей учеников сейчас воюют за независимость Украины. Он призвал чиновников, педагогов и председателей громад не игнорировать проблему и обеспечить школьникам комфортные и безопасные условия обучения. А родителей — не молчать и сообщать о заброшенных школах.

"Только вместе мы сможем заставить систему работать и создать достойные условия для обучения и воспитания наших детей", — подытожил Лазаренко.

Сломанные двери лицея. Фото: Подольская РГА

