Проблеми в Янишівському ліцеї: небезпечні класи та харчоблоки

Небезпечна освіта — на Одещині школа непридатна до навчання
Новий навчальний рік розпочався, але в окремих школах Подільщини умови для учнів залишаються неприйнятними. Один із ліцеїв не відповідає санітарним нормам.
Про це повідомили у Подільський райадміністрації.
Небезпечне навчання
У Янишівському ліцеї Любашівської селищної ради стан навчальних приміщень і харчоблоків залишає бажати кращого. Стелі в класах руйнуються, а кабінети і їдальні не відповідають елементарним санітарним вимогам. Діти змушені перебувати в небезпечних умовах, хоча офіційні дозволи на роботу закладу є.
Начальник Подільської РВА Михайло Лазаренко наголошує, що це неприпустимо, особливо коли більшість батьків учнів зараз воюють за незалежність України. Він закликав посадовців, освітян і голови громад не ігнорувати проблему та забезпечити школярам комфортні й безпечні умови навчання. А батьків — не мовчати і повідомляти про занедбані школи.
"Лише разом ми зможемо змусити систему працювати і створити гідні умови для навчання та виховання наших дітей", — підсумував Лазаренко.
