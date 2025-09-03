Проблеми в Янишівському ліцеї: небезпечні класи та харчоблоки

Яшинківський ліцей. Фото: Подільська райадміністрація

Новий навчальний рік розпочався, але в окремих школах Подільщини умови для учнів залишаються неприйнятними. Один із ліцеїв не відповідає санітарним нормам.

Про це повідомили у Подільський райадміністрації.

Небезпечне навчання

У Янишівському ліцеї Любашівської селищної ради стан навчальних приміщень і харчоблоків залишає бажати кращого. Стелі в класах руйнуються, а кабінети і їдальні не відповідають елементарним санітарним вимогам. Діти змушені перебувати в небезпечних умовах, хоча офіційні дозволи на роботу закладу є.

Надписи на стінах. Фото: Подільска РДА

Занедбана стеля. Фото: Подільська РДА

Начальник Подільської РВА Михайло Лазаренко наголошує, що це неприпустимо, особливо коли більшість батьків учнів зараз воюють за незалежність України. Він закликав посадовців, освітян і голови громад не ігнорувати проблему та забезпечити школярам комфортні й безпечні умови навчання. А батьків — не мовчати і повідомляти про занедбані школи.

"Лише разом ми зможемо змусити систему працювати і створити гідні умови для навчання та виховання наших дітей", — підсумував Лазаренко.

Поламані двері ліцею. Фото: Подільська РДА

