Щур у кафе в Одесі: небезпечний інцидент для відвідувачів

В одному з кафе в Ізмаїлі на Одещині відвідувачі помітили неприємного гостя — щура, який бігав між столами та ногами гостей. Інцидент зафіксували на відео та поширили у соцмережах.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

Неприємні гості

У кафе "Хуторок" в Ізмаїлі відпочивальники раптово помітили щура, який безперешкодно бігав поміж столами. Мешканці міста вважають, що подібні випадки небезпечні для здоров’я та можуть відлякати клієнтів. Вони закликають власників закладів харчування дотримуватися санітарних норм та контролювати чистоту. Представники кафе наразі не коментували ситуацію.

Яка загроза

Гризуни переносять хвороби, які можуть передаватися через контакт із продуктами або поверхнями, а також псують харчові запаси. Такі випадки є порушенням санітарних норм і можуть призвести до штрафів або навіть закриття закладу.

