Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Ізмаїлі на Одещині в кафе гуляв щур — у мережі з'явилося відео

В Ізмаїлі на Одещині в кафе гуляв щур — у мережі з'явилося відео

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 11:40
Щур у кафе в Одесі: небезпечний інцидент для відвідувачів
Щурі на вулиці. Фото: Суспільне Кропивницький

В одному з кафе в Ізмаїлі на Одещині відвідувачі помітили неприємного гостя — щура, який бігав між столами та ногами гостей. Інцидент зафіксували на відео та поширили у соцмережах.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

https://t.me/odessa_hello/97585

Реклама

Неприємні гості

У кафе "Хуторок" в Ізмаїлі відпочивальники раптово помітили щура, який безперешкодно бігав поміж столами. Мешканці міста вважають, що подібні випадки небезпечні для здоров’я та можуть відлякати клієнтів. Вони закликають власників закладів харчування дотримуватися санітарних норм та контролювати чистоту. Представники кафе наразі не коментували ситуацію.

Яка загроза

Гризуни переносять хвороби, які можуть передаватися через контакт із продуктами або поверхнями, а також псують харчові запаси. Такі випадки є порушенням санітарних норм і можуть призвести до штрафів або навіть закриття закладу.

Реклама

Нагадаємо, ми писали, на Дерибасівській в Одесі через тварин антисанітарія. Також ми писали про три способи, як захиститися від гризунів.

Одеса Одеська область кафе Новини Одеси щури
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації