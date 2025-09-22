Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Расстрелял собаку на трассе здоровья в Одессе — подробности

Расстрелял собаку на трассе здоровья в Одессе — подробности

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 19:05
В Одессе застрелили бездомную собаку - детали
Стая бездомных собак в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня утром мужчина начал стрелять в бездомных собак. К сожалению, один пес погиб. Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Сегодня утром местная жительница услышала выстрелы на Трассе здоровья в Одессе, а затем обнаружила тело бездомной собаки и сообщила об этом в полицию. Правоохранители установили, что к стрельбе причастен 66-летний местный мужчина. Он объяснил, что открыл огонь по стае собак, потому что те якобы на него напали. В результате одно из животных погибло.

Что грозит

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животным. Максимальное наказание, которое грозит по этой статье, — до 3 лет лишения свободы. Оружие и тело собаки изъяли для проведения экспертиз. Сейчас идет следствие, которое должно выяснить все обстоятельства происшествия. Вопрос об объявлении мужчине подозрения будет решен после дополнительных проверок.

Напомним, мы писали, что россияне убивают дельфинов в Черном море. Также мы сообщали, что в Одесской области растет количество случаев укусов животных.

Одесса убийство Одесская область Новости Одессы собака бездомные животные
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации