В Одессе застрелили бездомную собаку - детали

Сегодня утром мужчина начал стрелять в бездомных собак. К сожалению, один пес погиб. Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали дела

Сегодня утром местная жительница услышала выстрелы на Трассе здоровья в Одессе, а затем обнаружила тело бездомной собаки и сообщила об этом в полицию. Правоохранители установили, что к стрельбе причастен 66-летний местный мужчина. Он объяснил, что открыл огонь по стае собак, потому что те якобы на него напали. В результате одно из животных погибло.

Что грозит

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животным. Максимальное наказание, которое грозит по этой статье, — до 3 лет лишения свободы. Оружие и тело собаки изъяли для проведения экспертиз. Сейчас идет следствие, которое должно выяснить все обстоятельства происшествия. Вопрос об объявлении мужчине подозрения будет решен после дополнительных проверок.

