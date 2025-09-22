В Одесской области нашли мертвых дельфинов в "Тузловских лиманах"

Дельфины в море. Фото иллюстративное: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины

Полномасштабная война России против Украины уносит жизни не только людей, но и диких животных. За три года погибло около 80 тысяч черноморских дельфинов. Недавно их тела снова выбросило на берег в Национальном парке "Тузловские лиманы".

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

Смерть дельфинов

Российская агрессия ежедневно разрушает жизнь не только украинцев, но и всего живого. Массово гибнет природа, а особенно — жители Черного моря. Эколог Иван Русев напомнил, что только с 2022 по 2024 годы в Черном море погибло около 80 тысяч дельфинов. Это — белобочки, афалины и азовки. Их гибель связана с военными действиями, активностью кораблей и подводными взрывами.

Недавно на побережье Болгарии нашли мертвых морских млекопитающих, а несколько дней назад подобная трагедия произошла и в Украине. В национальном парке "Тузловские лиманы" волны выбросили тела двух крупных дельфинов — белобочки и афалины, весом более 100 кг каждый. По словам эколога, животные погибли около двух месяцев назад в водах возле оккупированного Крыма или Краснодарского края, а течение вынесло их на берег Одесской области.

"Мы не знаем точной причины гибели, но понятно одно: эти смерти произошли из-за войны, которую ведет Россия против Украины и всего живого", — подчеркнул Русев.

Убитый дельфин на берегу. Фото: Иван Русев

Тело дельфина на побережье. Фото: Иван Русев

