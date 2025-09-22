На Одещині знайшли мертвих дельфінів у «Тузлівських лиманах»

Дельфіни в морі. Фото ілюстративне: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Повномасштабна війна Росії проти України забирає життя не лише людей, а й диких тварин. За три роки загинуло близько 80 тисяч чорноморських дельфінів. Нещодавно їхні тіла знову викинуло на берег у Національному парку "Тузлівські лимани".

Про це повідомив еколог Іван Русев.

Смерть дельфінів

Російська агресія щодня руйнує життя не лише українців, а й усього живого. Масово гине природа, а особливо — мешканці Чорного моря. Еколог Іван Русев нагадав, що лише з 2022 по 2024 роки в Чорному морі загинуло близько 80 тисяч дельфінів. Це білобочки, афаліни та азовки. Їхня загибель пов’язана з військовими діями, активністю кораблів і підводними вибухами.

Нещодавно на узбережжі Болгарії знайшли мертвих морських ссавців, а кілька днів тому подібна трагедія сталася й в Україні. У національному парку "Тузлівські лимани" хвилі викинули тіла двох великих дельфінів — білобочки та афаліни, вагою понад 100 кг кожен. За словами еколога, тварини загинули близько двох місяців тому у водах біля окупованого Криму чи Краснодарського краю, а течія винесла їх на берег Одещини.

"Ми не знаємо точної причини загибелі, але зрозуміло одне: ці смерті сталися через війну, яку веде Росія проти України і всього живого", — наголосив Русев.

Вбитий дельфін на березі. Фото: Іван Русев

Тіло дельфіна на узбережжі. Фото: Іван Русев

