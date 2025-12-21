Скандал в Одесі — "бізнесмени" здавали кошенят в оренду, є загиблі

Кошеня, яке здавали в оренду в Одесі. Фото: кадр з відео

В Одесі розгорівся гучний скандал навколо закладу, де відвідувачам за гроші пропонували проводити час з котами або брати їх додому. Зоозахисники закликали припинити експлуатацію тварин.

На ситуацію відреагувала зоозахисна організація Animal SOS.

Реклама

Читайте також:

Коментар зоозахисників. Фото: скриншот з instagram

Коти в оренду в Одесі

Історія почалася з відео та дописів у соцмережах. Там дівчина розповідала про здачу в оренду кошенят за 280 та 500 грн. На кадрах було видно наляканих кошенят, яких постійно брали на руки різні люди. Тварини голосно нявкали, ховалися та перебували у явному стресі. Окрім цього у закладі не було інформації про вакцинацію, регулярний ветеринарний контроль і умови утримання тварин. Будь-хто міг прийти та взяти кошеня погратися на день, а потім віддати.

Заклад позиціонував себе як простір, де за плату можна поспілкуватися з котами, які "допоможуть реабілітуватися". Уприміщенні постійно перебували близько 12 тварин, а відвідувачі могли без обмежень брати кошенят на руки.

На ситуацію звернули увагу зоозахисники, які навідалися у заклад і забрали тварин. Водночас одеське видання Думська повідомляє, що кошеняти були хворі, одне померло просто в переносці, ще одне — пізніше. Попередньо, причиною могла стати інфекція. Якщо це підтвердиться, під загрозою здоров’я були всі тварини, які перебували у закладі.

Що кажуть зоозахисники

Зоозахисники наголошують кажуть, що постійний шум, замкнутий простір і безперервний контакт з відвідувачами можуть призводити до хронічного стресу, ослаблення імунітету та інфекційних захворювань у котів.

Зокрема Animal SOS, публічно засудили "оренду котів" і закликали припинити експлуатацію тварин. Там нагадали, що притулки переповнені, а справжня допомога — це лікування, перетримка та пошук постійних домівок, а не заробіток на стресі тварин.

Нагадаємо, ми писали, як одеські волонтери рятують тварин. Також повідомляли про скандал з Одеським біопарком.