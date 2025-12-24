Розлив олії в Одесі після удару по порту Південний

Пляма олії в морі. Фото: Новини.LIVE

Після зміни вітру на східний узбережжя Одеси накрила рослинна олія. Забруднення з району порту "Південний" дійшло до Одеської затоки та міських пляжів. Отрада і Ланжерон опинилися в масній плівці. На березі вже знаходять загиблих птахів.

Про це повідомив еколог Владислав Балінський.

Масляні плями

За словами еколога, зафіксоване забруднення — наслідок масштабного розливу соняшникової олії після ударів по портовій інфраструктурі. Йдеться про пошкодження терміналу Allseeds у порту "Південний", який 20 грудня 2025 року зазнав ракетно-дронової атаки. Тоді у море могли витекти тисячі тонн олії. Владислав Балінський наголошує, що ситуація має ознаки екологічної катастрофи. Він додав, що Одеська затока працює як пастка для поверхневої плівки, тому забруднення не розсіюється, а накопичується й прибивається до берега.

"Тепер, коли плівка зайшла в Одеську затоку, екологічні та економічні наслідки будуть значними. Для екосистем, міста і людей", — зазначив Владислав Балінський.

Пляма у морі. Фото: Новини.LIVE

На пляжах Отради та Ланжерона вже зафіксували десятки загиблих птахів, переважно малу пірникозу. За збереження східного або північно-східного вітру зона забруднення може розширюватися вздовж усього одеського узбережжя.

Забруднена хвиля. Фото: Новини.LIVE

Еколог також звертає увагу на ризик потрапляння забрудненої морської води до Куяльницького лиману та закликає терміново оцінити загрози й ухвалити запобіжні рішення. За його словами, атаки РФ по портам і терміналам — це удари з прогнозованими екологічними наслідками, а не випадкові інциденти.

Бризги хвилі. Фото: Новини.LIVE

Офіційна інформація

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що акваторію порту "Південний" тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків. Портовий канал закрили двома шарами бонових загороджень, залучено спеціалізований флот та судна для збору олії з водної поверхні. Державна екологічна інспекція та ОЦКПХ МОЗ України здійснюють моніторинг стану води, а узбережжя огороджене.

Заборуднене море на Ланжероні. Фото: Новини.LIVE

Перші дві доби після атаки порт перебував під обстрілами, тож роботи з локалізації витоку проводили лише в перервах між тривогами, з дотриманням безпеки для персоналу. Одразу після виявлення забруднення до ліквідації наслідків залучили всі профільні служби.

Ялинка на фоні плями в морі.Фото: Новини.LIVE

Одеський зоопарк приймає постраждалих птахів на реабілітацію. Волонтери радять збирати живих птахів у коробки, відмивати миючим засобом без запаху та утримувати до повного відновлення пера.

Вид на забруднення з пляжу. Фото: Новини.LIVE



Нагадаємо, ми повідомляли, що на місці виявлених плям в Одесі працюють спеціалісти. Також ми писали, що на узбережжі Одещини виявили мазутні плями.