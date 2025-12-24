Видео
Главная Одесса В Одесском зоопарке призывают спасать птиц на побережье

В Одесском зоопарке призывают спасать птиц на побережье

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 13:06
Загрязнение моря в Одессе: граждан призывают спасать птиц
Птицы в коробке. Фото: Новости.LIVE

На одесские пляжи вынесло тонны масла, которое попало в море после обстрела россией порта "Южный". На пляжах уже обнаружены погибшие птицы еще десятки нуждаются в экстренной помощи. В Одесском зоопарке призывают граждан привозить пернатых для их спасения.

Журналисты Новини.LIVE побывали в Одесском зоопарке и узнали, как спасая птиц.

Читайте также:

Спасение пернатых

По словам Игоря Белякова, на побережье Одессы ситуация критическая. Тонны подсолнечного масла после обстрела порта "Южный" добрались до пляжей и морской акватории. Многие птицы попали в масляную пленку и уже погибли, другие находятся в опасности. Работники Одесского зоопарка организовали срочный прием пострадавших птиц и пытаются спасти как можно больше животных. Температура воды и загрязнение затрудняют спасение, а каждый час имеет решающее значение для их выживания.

"Каждую птицу, которую привозят, мы осторожно очищаем от масла, сушим и готовим к возвращению в природу. Чем быстрее они попадают к нам, тем больше шансов выжить", — отметил Игорь Беляков, директор Одесского зоопарка.

Порятунок птахів після розливу олії в Одесі
Директор Одесского зоопарка Игорь Беляков. Фото: Новини.LIVE
Порятунок птахів після розливу олії в Одесі
Работница вытирает птицу. Фото: Новини.LIVE

Волонтеры активно собирают птиц на побережье, контролируя их состояние и обеспечивая срочную помощь. Многих животных доставляют в коробках, где их держат в тепле, обогревают и готовят к обработке. Именно благодаря таким действиям можно спасти жизнь многим птицам, которые иначе погибли бы за несколько часов.

"На пляжах мы нашли более пятидесяти птиц, некоторые из них погибали на глазах. Каждый день мы принимаем новых пострадавших и делаем все возможное, чтобы сохранить их жизнь", — рассказал волонтер Дмитрий Милютин.

Порятунок птахів після розливу олії в Одесі
Волонтер Дмитрий Милютин Фото: Новини.LIVE
Порятунок птахів після розливу олії в Одесі
Птица в руках работника зоопарка. Фото: Новини.LIVE

Загрязнение побережья продолжает распространяться, и экологические последствия будут долговременными. Пляжи от Отрады до Ланжерона покрыты масляной пленкой, а воздух насыщен запахом масла, это затрудняет работу спасателей и волонтеров. Каждый час критически важен для пострадавших птиц, поэтому все действия проводятся максимально быстро.

"Когда мы прошлись по пляжу, все было в масле, даже воздух ощутимо загрязнен. От нас ничего не зависит. К сожалению, от нас ничего не зависит. Если бы я сейчас могла, я бы все это руками забрала", — поделилась одесситка Мария.

Порятунок птахів після розливу олії в Одесі
Одесситка Мария. Фото: Новини.LIVE
Порятунок птахів після розливу олії в Одесі
Птица в коробке. Фото: Новини.LIVE
Порятунок птахів після розливу олії в Одесі
Птицу отмывают от масла. Фото: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что в море возле Одессы обнаружили загрязнение — на месте работают все профильные службы. Также мы писали о том, как сейчас выглядит побережье Черного моря после катастрофы.

Одесса спасение Одесская область Новости Одессы экология гибель птицы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
